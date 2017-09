Trump med nytt og utvidet innreiseforbud

Nord-Korea er blant de nye landene på listen til USA.

De nye restriksjonene er en utvidelse av det originale innreiseforbudet, som møtte kraftig motstand i flere domstoler i USA, og som førte til en debatt om sikkerhet, innvandring og diskriminering.

Det nye forbudet rammer innbyggere fra åtte land, deriblant fem som også var omfattet av det forrige: Iran, Libya, Somalia, Syria og Jemen. Mens Sudan nå er fjernet fra listen, er Tsjad, Nord-Korea og Venezuela lagt til.

USAs forhold til de to sistnevnte har den siste tiden vært alt annet enn bra: I august kom Donald Trump med militære trusler mot Venezuela, og presidentens ordkrig med nordkoreanske myndigheter fortsetter med full kraft.

Hva de nye restriksjonene innebærer, vil variere fra land til land: Mens syriske statsborgere ikke får komme inn i USA, er det for Venezuela i stor grad bare regjeringsmedlemmer og deres familier som blir rammet.

De nye reglene kommer i forbindelse med at det forrige forbudet utløper, og skal etter planen tre i kraft 18. oktober. Ifølge Washington Post vil det ikke ramme noen som allerede har et gyldig visum, og det åpnes også for unntak i enkeltsaker.

– Restriksjonene er hverken tidligere eller nå basert på etnisitet, religion eller tro. Disse regjeringene svarer ganske enkelt ikke til våre grunnleggende sikkerhetskrav, sier en kilde i Trump-administrasjonen til avisen.

Restriksjonene er basert på nye retningslinjer fra departementet for innenlands sikkerhet, og handler blant annet om hvor vidt land utsteder elektroniske pass med biometrisk informasjon, samt deler informasjon om reisendes eventuelle terror-relasjoner og straffehistorikk.