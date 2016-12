Trump med historisk telefonsamtale

Stikk i strid med en over 30 år gammel praksis har Donald Trump hatt politiske samtaler med Taiwans president.

I 1979 brøt USA de diplomatiske forbindelsene med Taiwan, og siden har de fulgt en politikk som tar utgangspunkt i «ett Kina».

De har imidlertid opprettholdt nære, uoffisielle bånd med landet.

Ifølge Trump var det Taiwans president som ringte for å gratulere med seieren i presidentvalget.

Trumps rådgivere skriver følgende i en uttalelse:

– Under samtalen bemerket de at USA og Taiwan har nære bånd økonomisk, politisk og sikkerhetsmessig. Trump gratulerte også Tsai Ing-wen med hennes presidentvalg i Taiwan tidligere i år.

Det var ventet at den historiske samtalen skulle provosere Kina, som insisterer på at Taiwan bør innlemmes etter at landet ble løsrevet i 1949.

Slik ble det imidlertid ikke.

– Dette er bare en liten handling fra Taiwan. Det er umulig å endre «ett Kina»-politikken, som er formet av det internasjonale samfunnet. Jeg tror ikke dette vil forandre politikken som amerikanske myndigheter har insistert på i årevis, sier Kinas utenriksminister Wang Yi i en uttalelse at etter telefonsamtalen ble kjent.

Talsmann Ned Price i USAs nasjonale sikkerhetsråd bekrefter at Trumps samtale ikke signaliserer noen endring i USA langvarige politikk overfor Kina og Taiwan.

– Vi er fortsatt fast forpliktet til vår politikk om «ett Kina», og vår grunnleggende interesse er fredelige og stabile relasjoner i området, sier han.