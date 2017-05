Trump med historisk besøk til Klagemuren

Som historiens første sittende amerikanske president besøkte Donald Trump Vestmuren mandag.

Muren i Jerusalems israelskokkuperte gamleby, også kjent som Klagemuren, regnes som det helligste stedet innen jødedommen.

Mandag ble Trump den første sittende amerikanske presidenten som besøkte Jerusalems gamleby, som ble okkupert av israel i 1967.

Med en svart kalott på hodet, gikk Trump alene fram til muren før han la sin høyre hånd på veggen med øynene lukket, skriver CNN.

Sammen med ham var blant annet svigersønn og rådgiver Jared Kushner, og datteren Ivanka Trump. Kushner er jødisk, og etter at han giftet seg med Trumps datter, har også hun konvertert til jødedommen.

Les også: Trump besøker Midtøsten

Ifølge CNN trosset presidenten rådene fra Israel om å besøke muren uten representanter fra den israelske regjeringen, og lot seg ikke ledsage av statsminister Benjamin Netanyahu. USA har i likhet med resten av verden slått fast at okkupasjonen av Øst-Jerusalem er ulovlig, og Trump avslo derfor et tilbud fra statsminister Benjamin Netanyahu som ønsket å ledsage ham.

Følelsesladet besøk

Også USAs førstedame Melania Trump var med på besøket. Presidenten la igjen en bønn på en papirlapp i muren. Det samme gjorde hans kone i kvinnedelen på den andre siden, melder en reporter på stedet ifølge kanalen.

LA IGJEN LAPP: Både Donald Trump og førstedamen Melania Trump skal ha lagt igjen papirlapper i muren. Foto: Ronen Zvulun , AFP

Ifølge Haaretz så spesielt presidentens datter, Ivanka Trump, ut til å være svært beveget under besøket. Hun tørket bort tårer etter at hun hadde lagt hånden på veggen.

Fikk du med deg? Trump møter paven på sin første utenlandsreise

STERKT MØTE: Presidentens datter Ivanka Trumps besøk til Klagemuren skal ha vært svært følelsesladet ifølge reportere på stedet. Foto: Ronen Zvulun , AFP

Etter besøket til Klagemuren dro USAs førstedame Melania Trump videre til et sykehus sammen med med statsministerens kone, Sara Netanyahu.

Trump og følget hans ankom Israel mandag. Presidenten fløy fra Saudi-Arabia, og dette var det første direkteflyet mellom de to landene. Etter at han landet takket Netanyahu den amerikanske presidenten for å inkludere Israel i sin første utenlandsreise.

Netanyahu tok også opp fredsspørsmålet i talen sin. Han sa blant annet at Israel deler Trumps forpliktelse til fred, og at de rekker ut en hånd til palestinerne.

Møter statsminister Netanyahu

Både israelere og palestinere har sett fram til Trumps todagersbesøk med spenning og frykt, usikre på hva den amerikanske presidenten eventuelt måtte ha i ermet for dem. Trump hevdet tidligere i år at det ikke var noe i veien for at Israel og palestinerne kunne inngå en fredsavtale, noe han selv ville være mer enn behjelpelig med å få i stand.

Fikk du med deg denne? Slik er Donald Trumps liv i Det hvite hus

Mandag ettermiddag skal Trump og Netanyahu diskutere en rekke spørsmål, før de runder av dagen med en privat middag, skriver NTB.

Tirsdag morgen reiser Trump til Betlehem der han skal tas imot av palestinernes president Mahmoud Abbas, før han returnerer til Israel og besøker holocaustmuseet Yad Vashem og holder en avsluttende tale ved det israelske nasjonalmuseet.