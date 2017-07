Trump lovet Clinton-avsløringer timer etter at Russland-møte var avtalt

NEW YORK (VG) Bare timer etter at sønnen hadde avtalt et møte med en russisk advokat, lovet Donald Trump å holde en «stor tale» om motstanderen.

7. juni 2016 holdt Trump en tale i Briarcliff etter å ha sikret seieren i den republikanske nominasjonskampen. Store deler av den 15 minutter lange opptredenen handlet om rivalen Hillary Clinton. I talen varslet Trump at han om få dager skulle holde en ny tale.

– Der vil jeg ta opp alt som har skjedd med Clinton. Jeg tror dere vil finne det veldig informativt og veldig, veldig interessant, sa Trump.

Kort tid før talen hadde sønnen, Donald Trump jr., utvekslet en serie e-poster med en representant for en av farens tidligere forretningsforbindelser. Her ble det avtalt et møte med en russisk regjeringsadvokat som, ifølge mellommannen, kunne legge frem informasjon som ville skade Hillary Clinton. I e-postene kom det fram at informasjonen var en del av russiske myndigheters arbeid for å få Trump valgt som USAs president.

Møtet ble avtalt klokken 17.15 den 7. juni, og klokken 21.13 samme dag lovet Trump at han ville komme med avsløringer om Clinton.

«Gamechanger»

Avsløringene av møtet mellom tre av nøkkelpersonene i Donald Trumps valgkampteam og den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja, ryster nå presidentens innerste krets. Offentliggjøringen av e-postene blir av flere observatører i Washington betegnet som en «gamechanger», etter at det i flere måneder har vært spekulert i mulige forbindelser mellom Trump-kampanjen og Russland.

Trumps egen tale, der han varslet nye avsløringer om motstanderen, gjør at flere nå stiller spørsmål ved om presidentkandidaten virkelig ikke kjente til møtet med advokaten.

Senator Sheldon Whitehouse, som representerer Demokratene i Senatets justiskomité, sier til CNN at de nye opplysningene tydelig viser et forsøk fra medlemmer i Trump-kampanjen i å samarbeide med Russland.

Trump jr. fastholder likevel at han aldri orienterte faren om møtet med den russiske advokaten:

– Det var ingenting å fortelle om. I etterpåklokskapens lys ville jeg nok løst dette noe annerledes, sier han i et intervju med Fox News.

Skyts mot Kushner

I tillegg til Trumps sønn, deltok svigersønnen Jared Kushner og valgkampsjef Paul Manafort på møtet. Kushner regnes som en av presidentens aller nærmeste rådgivere, og har stor innflytelse i Det hvite hus, spesielt på det utenrikspolitiske området.

Folkevalgte på begge sider av den politiske midtstreken krever nå svar på hvorfor Kushner og andre i kampanjeledelsen sa ja til å møte en person med bånd til en «fiendtlig nasjon», spesielt når hensikten med møtet var å motta potensielt skadelig informasjon om en politisk motstander.

Den republikanske senatoren Lindsay Graham fastslår at hvis en valgkampanje får et tilbud fra en fremmed makt, skal svaret alltid være «nei». Han legger til at det er flere spørsmål rundt Kushners rolle i møtet med den russiske advokaten som krever svar.

Samtidig viser senatorene til at Trump og hans medarbeidere blankt har avvist at de var villige til å samarbeide med russerne.

– Faktum er at Kushner lot svigerfaren sin, presidenten i USA, gå ut å gjenta den samme løgnen dag etter dag, at ingen i Trump-kampanjen hadde møtt representanter for russiske myndigheter, sier senator Chris Murphy (D) til MSNBC.

– Hvis dette hadde vært en normal politisk verden, så hadde ikke Jared Kushner hatt jobb etter denne dagen, sier han.

Har blånektet

En gjennomgang CNN har foretatt viser hvordan både Trump selv, og nøkkelpersoner i hans stab, gang på gang har benektet kontakt med russerne. I et intervju med kanalen i juli i fjor fastslo Trump jr. at påstandene om et slikt samrøre var «avskyelig».

En måned før valget slo Donald Trump selv fast at «jeg har ikke noe med Russland å gjøre». Senere har han karakterisert Russland-etterforskningen som «den verste heksejakten i USAs politiske historie».

Også visepresident Mike Pence og stabssjef Reince Priebus har nektet for slik kontakt når de har blitt konfrontert av journalister.

Slår tilbake

Mens mediestormen raste tirsdag, valgte Donald Trump å holde en lav profil, med unntak av en kort støtteerklæring der han roste sønnen for hans åpenhet. Men i går var det slutt på tålmodigheten, og presidenten fyrte igjen av på Twitter i kjent stil:

«Hvorfor gjelder ikke de samme standardene for Demokratene? Se hva Hillary Clinton har sluppet unna med. Skammelig!»

I intervjuet med Fox News karakteriserer Trump jr. møtet med advokaten som «20 bortkastede minutter»:

– For meg var dette research av vår motstander. De hadde noe, kanskje konkret bevis på alle historiene jeg har hørt om, så jeg ville høre om det. Men det førte ikke noe sted.