Trump legger ned stiftelse

USAs påtroppende president vil legge ned den veldedige stiftelsen Donald J. Trump Foundation før han flytter inn i Det hvite hus.

– Stiftelsen har gjort mye godt arbeid over årene og bidratt med millioner av dollar til utallige verdige grupper, inkludert støtte til krigsveteraner, politi og barn, sier han i en uttalelse.

Han forteller at årsaken til at han nå legger ned stiftelsen, er at han ikke ønsker interessekonflikter når han er president.

– Fordi jeg nå vil bruke så mye tid og energi på presidentskapet og å løse de mange problemene som landet vårt og verden står overfor, vil jeg ikke la godt arbeid bli assosiert med en mulig interessekonflikt.

Trump legger til at han skal fortsette sin filantropiske virksomhet på annet vis, uten å utdype hvordan det skal skje.

Stiftelsen har flere ganger vært gjenstand for kritikk, og i oktober ble det kjent at stiftelsen etterforskes for ulovlig pengeinnsamling. Stiftelsen fikk da øyeblikkelig forbud mot pengeinnsamlinger.

De siste årene har stiftelsen også hatt gjentatte ettersyn, der det blant annet er stilt spørsmål ved håndteringen av store pengegaver og mangel på økonomisk styring.

