Trump langer ut mot partifeller

President Donald Trump går til Twitter-angrep på konservative republikanere i Kongressen etter at helsereformen hans ikke gikk gjennom.

Trumps misnøye er søndag rettet mot medlemmene av det såkalte Freedom Caucus, en gruppe med bånd til Tea Party-bevegelsen. De syntes ikke kuttene i statens utgifter var store nok i Trumps reform, og nektet derfor å gi sin støtte.

– Demokratene smiler i Washington fordi Freedom Caucus, med hjelp fra Club for Growth og Heritage, har reddet Planned Parenthood og Obamacare, skriver Trump på Twitter.

Club for Growth og Heritage Action er innflytelsesrike konservative grupper i USA. Planned Parenthood er en organisasjon som jobber for familieplanlegging og kvinnehelse. Den er blitt en skyteskive for mange konservative fordi den også tilbyr abort.

Klarte ikke samle flertall

Da det fredag ble klart at det ikke kom til å bli flertall for den nye helsereformen som skulle erstatte tidligere president Barack Obamas ordning, valgte Trump og den republikanske ledelsen i Representantenes hus å trekke hele lovforslaget. Det ble sett på som et stort prestisjenederlag for presidenten.

Trump hadde i forkant av avstemningen jobbet hardt for å få republikanerne til å støtte forslaget. Men ifølge New York Times var 33 republikanere urokkelige i dagene før den planlagte avstemningen og ville stemme nei mot forslaget dersom det kom til avstemning.

Blant de 33 var ifølge avisen 15 konservative republikanere tilhørende Freedom Caucus som ønsker en fullstendig avskaffelse av Obamacare og mente at Trumps reform ikke gikk langt nok.

Fortsatt Obamacare



Tidligere har Trump lagt skylden for nederlaget på sine politiske motstandere i Demokratene.

– Det er demokratene som har skylden. Vi fikk ikke én demokratisk stemme og vi manglet bare noen få. Bare noen veldig få, sa Trump i et telefonintervju med Washington Post fredag.

Republikanernes leder i Kongressen, Paul Ryan kunngjorde på en pressekonferanse fredag kveld at nederlaget var et faktum og at Obamas ordning fortsatt vil være gjeldende fremover.

– Vi vil fortsatt ha Obamacare i overskuelig fremtid, sa Ryan.

Lørdag tvitret Trump at Obamacare med tiden vil komme til å «eksplodere».

– Obamacare vil eksplodere, og vi vil alle komme sammen og sette i stand en ny storslått helseplan for folket. Ikke bekymre dere!, skrev Trump.

Samtidig kan det se ut som Trump nå vil rette blikket mot en skattereform. Ryan bekreftet etter nederlaget fredag at den nye prestisjekampen kan bli tøff.

– Skattereform er ikke umulig, men dette kan gjøre det vanskeligere å få den vedtatt, sa han.