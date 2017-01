Trump langer ut mot NATO: – Utdatert

Kun dager etter at hans egne toppfolk forsvarte NATO, sier Donald Trump at militæralliansen er utdatert.

– NATO er utdatert fordi alliansen ikke har klart å forsvare seg mot terrorisme, sier Trump i et intervju med britiske The Times og tyske The Bild

Avisene er de første europeiske mediene som intervjuer den påtroppende presidenten etter at han vant valget i november.

Les også: 89-åring sparket av Trump etter 60 år som kunngjører

NATO-trøbbel

Han trekker også frem at alliansen ble opprettet for mange år siden, og at noen land ikke betaler som de skal.

– Jeg sa for lenge siden at NATO hadde problemer, understreker Trump.

De nye uttalelsene står i sterk kontrast til det hans utvalgte toppfolk nylig har sagt om militæralliansen.

Under høringen om sitt kandidatur som forsvarsminister forrige uke, kalte James Mattis NATO for «den mest suksessrike militæralliansen i historien».

Dagen før var påtroppende utenriksminister Rex Tillerson klar på at han fullt opp støtter USAs forpliktelser som fastslår at et angrep på et medlem er et angrep på alle – noe Trump tidligere har åpnet for at USA ikke nødvendigvis vil respektere.

Få oversikt: Dette er Trumps regjering

– Katastrofal feil

Det er ikke bare NATO som får gjennomgå. I intervjuet kritiserer Trump også Tysklands statsminister Angela Merkel for landets innvandringspolitikk.

– Jeg tror hun gjorde en katastrofal feil, og det var å hjelpe alle disse illegale, du vet, ta imot folk fra hvor enn de kom, sier Trump.

Han viser til den kontroversielle avgjørelsen om å åpne Tysklands grenser for flyktninger som sto fast i Ungarn i september 2015.

Samtidig trekker han frem nettopp Merkel som den viktigste lederen i Europa, blant annet på grunn av Tysklands rolle i EU.

Kina til Trump: Uaktuelt å endre politikk

Roser brexit

Videre hyller han brexit, og sier det var «smart» av Storbritannia å trekke seg ut av EU.

Han sier at han ikke tror britene hadde stemt for brexit hvis det ikke hadde vært for flyktningkatastrofen og «alle problemene som følger med».

– Folk, land vil ha sin egen identitet. Storbritannia ville ha sin egen identitet, sier han, og legger til:

– Jeg tror flere land kommer etter.