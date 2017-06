Trump kan ha tettet sin første lekkasje etter journalist-tabbe

Reality Winner (25) jobbet for amerikansk etterretning, inntil hun ble arrestert for å lekke sensitive dokumenter. Myndighetene sier en klønete journalist avslørte henne.

Dokumentene Winner skal ha lekket stammer fra NSA, og antydet at russisk hacking for å påvirke det amerikanske valget var mer alvorlige enn tidligere kjent.

De beskrev to konkrete cyberangrep som den den russiske militæretterretningen, GRU, skal ha utført. Det første var rettet mot et selskap som selger programvare brukt for å registrere stemmeberettigete, det andre mot 122 personer som jobbet lokalt med å avvikle valget.

Winner jobbet tidligere i luftforsvarets etterretning, og hadde høy sikkerhetsklarering, ifølge The Guardian. Inntil hun ble arrestert i sitt hjem i delstaten Georgia jobbet hun i Pluribus International Corporation, et selskap som solgte arbeidskraft og tjenester til amerikansk etterretning.

Avslørt av printer-tabbe

I rettsdokumenter fra FBI kommer det fram at Winner er pågrepet på bakgrunn av informasjon de har fått i kontakt med en journalist i en ikke navngitt nyhetsorganisasjon.

Journalisten hadde tatt kontakt med NSA med spørsmål om rapporten vedkommende var i besittelse av. Underveis i dialogen skal journalisten ha sendt fra seg kopier av dokumentene. På disse var det synlige merker av at orginalene var blitt brettet.

Ifølge rettsdokumentene indikerte dette at rapporten var printet på papir og deretter smuglet ut.

Ifølge rettsdokumenter viste NSAs interne systemer at kun seks personer hadde skrevet ut den lekkede rapporten – inkludert Winner.

Alle seks’ datamaskiner ble undersøkt, og det skal da ha kommet frem at Winner hadde vært i kontakt med det ukjente nyhetsmediet.

Ifølge den amerikanske TV-kanalen CBS kan et et usynlig «fingeravtrykk» på utskriftene, unikt for den enkelte printer, ha bidratt til å avsløre henne.

Utlover dusør for journalist

En drøy time før Winner ble arrestert, publiserte det anerkjente nettstedet The Intercept en artikkel om den lekkede rapporten.

I en kort kommenter skriver nettstedet at de ikke kjenner identiteten til vedkommende som sendte dem dokumentene, og stiller dessuten spørsmål ved hvorvidt myndighetene er ærlige i sin beskrivelse av hendelsesforløpet i etterforskningen.

Matthew Cole i The Intercept, hovedjournalisten bak saken om lekkasjene, har én gang tidligere vært innblandet med en kilde som ble avslørt og straffeforfulgt. Første gang var i 2012 da den tidligere CIA-agenten JohnKiriakou lekket navn på kolleger som hadde deltatt i etterretningens torturprogram.

På Twitter har Wikileaks utlovet en belønning på 10 000 dollar for informasjon som kan bevise hvem journalisten er, og som sørger for at han får sparken.

Trumps første

President Donald Trump har rast mot de mange lekkasjene som har skapt vansker for administrasjon hans hittil. Ved en anledning insisterte han på at det pinlige innholdet i lekkasjene var et sidespor, og at den egentlige skandalen var lekkasjene i seg selv.

Ifølge notater fra samtaler mellom Trump og den nå oppsagte FBI-sjefen James Comey foreslo presidenten til og med å fengsle journalister som publiserte gradert materiale.

Saken mot Winner er første gang i Trumps presidentperiode at noen siktes for brudd på spionasjelovene.

Risikerer ti års fengsel

Lovbruddene hun er siktet for har en strafferamme på maksimalt ti år.

Ifølge rettsdokumentene innrømmet hun hva hun hadde gjort til FBI-agenten som pågrep henne.

Hennes advokat, Titus Thomas Nichols, sier imidlertid til AP at han ikke har blitt forelagt noen formell tilståelse av myndighetene.

– Min klient har heller ikke noe rulleblad, så det er ikke som om hun har noe mønster med å begå denne typen handlinger, sier advokaten.