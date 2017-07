Trump kaller nytt hangarskip et budskap til verden

Hangarskipet med en prislapp på over 100 milliarder kroner er det første i en ny generasjon av amerikanske krigsskip.- Våre fiender kommer til å skjelve av frykt, sier Trump.

– Et budskap på 100.000 tonn til verden, sa president Donald Trump da han lørdag steg om bord i det atomdrevne hangarskipet USS Gerald R. Ford.

Byggingen startet i 2009, men først lørdag ble det formelt overlevert til marinen. Det vil trolig ta ytterligere fem år før hangarskipet er ferdig utstyrt og testet og kan tas i bruk, skriver NTB.

– Uansett hvor dette fartøyet dukker opp i horisonten, kommer våre allierte til å puste lettet ut og våre fiender til å skjelve av frykt, fordi alle vil vite at Amerika kommer og at Amerika kommer med styrke, sa Trump under en seremoni i Norfolk i Virginia.

KRITIKK: President Donald Trump kritiserte forgjengeren Barack Obama for å bruke for lite penger på forsvarsmateriell. Foto: MARK WILSON/AFP

Kritiserte Obama



Trump kritiserte forgjengeren Barack Obama og hevdet at det ble investert for lite i forsvarsmateriell under hans administrasjon. Dette gikk ifølge Trump ut over USAs beredskap.

Presidenten ba deretter Kongressen «gjøre jobben sin og vedta budsjettet» som øker overføringene til det amerikanske forsvaret.