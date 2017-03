Trump: – Jeg har full tillit til Sessions

USAs president Donald Trump mener ikke justisministeren sin, Jeff Sessions, bør holde seg unna Russland-granskingen.

USAs justisminister Jeff Sessions er i hardt vær etter at Washington Post i dag meldte at han to ganger i løpet av 2016 møtte Russlands ambassadør.

President Donald Trump uttalte i byen Newport News i Virginia torsdag kveld norsk tid at han har «full tillit» til justisministeren sin. Under en høring i Senatet før han ble innsatt, opplyste ikke Sessions om at han hadde møtt den russiske ambassadøren.

Trump mener likevel at vitnesbyrdet var sannferdig.

Både republikanere og demokrater har langet ut mot justisministeren etter avsløringen om den russiske kontakten.

Nancy Pelocy, den øverste demokraten i Representantenes hus, mener Sessions burde gå av. Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, krever det samme.

Flere republikanere har på sin side hevdet at han bør holde seg unna etterforskningen som skal gå inn på Russlands påvirkning på det amerikanske valget.

På spørsmål om Trump mener Sessions bør holde seg unna Russland-granskingen, svarer han dette:

– Det synes jeg ikke.

– Snakket ikke om valgkamp



Sessions sa onsdag at han vil holde seg unna Russland-granskingen «når det er passende».

– Det er ingen tvil om det, sier han.

Han benekter selv at han diskuterte valgkamp med den russiske ambassadøren:

– Dette er det siste angrepet på Trump-administrasjonen fra partiske demokrater. Sessions møtte ambassadøren i kraft av å være medlem av forsvarskomiteen, noe som er helt i tråd med hans svar til Senatet, heter det i en skriftlig uttalelse fra Sessions til CNN.