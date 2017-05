Trump inspirert til å skape fred etter 29 minutter hos paven

Mens sosiale medier hang seg opp i noe helt annet etter møtet.

Det var første gang Trump og pave Frans møtte hverandre ansikt til ansikt, etter at paven under Trumps valgkamp kalte den kommende presidentens plan om å bygge Mexico-mur ukristelig. Trump svarte med å kalle pavens uttalelse «skammelig».

Men et 29 minutter langt møte ser ut til å ha gjort underverker for presidentens syn på sin tidligere Twitter-motstander.

Møtet mellom de to fant sted i det lille tronerommet i Vatikanpalasset onsdag morgen. De to håndhilste, og Trump sa at det var en stor ære å få møte paven:

– Takk, jeg kommer ikke til å glemme det du har sagt, sa Trump til paven.

Senere fortsatte han på Twitter:

– Det var en stor ære å få møte hans hellighet pave Frans. Jeg forlater Vatikanet mer besluttet enn noen gang til å fremme FRED i vår verden, skrev Trump der.

Talende blinkskudd

Dette er ikke første gangen Trumps pipe får en annen lyd etter et møte med en tidligere motstander. Det tok bare ti minutter for Kinas president Xi Jinping å overbevise Trump om at situasjonen på den koreanske halvøyen er kompliserte saker.

Siden møtet er det imidlertid ikke Trumps uttalelser som har fått mest oppmerksomhet fra omverdenen. Et bilde av Trump, kona Melania, datteren Ivanka og paven har gått sin seiersgang på Twitter, Facebook og i nettaviser verden over.

Trump gliser, Melania og Ivanka ser stivt fremfor seg, mens den vanligvis så humørfylte pave Frans ser rett og slett molefonken ut.

«Jeg tror dette bildet oppsummerer det meste», skrev den britiske The Telegraph-journalisten Louise Burke da bildet begynte å spre seg i sosiale medier.

Nyttig for paven

Trump ankom Vatikanpalasset i pansret limousin onsdag morgen, og med resten av følget i kortesje. Pave Frans ankom i en blå Ford Focus.

Presidenten fikk en omvisning i Det sixtinske kapell og Peterskirken sammen med Melania, som er katolikk. Førstedamen besøkte også et sykehus for barn. Både paven og presidenten smilte og så avslappet ut da møtet var over.

Donald Trump møtte senere Italias president Sergio Mattarella og statsminister Paolo Gentiloni.

POMP OG PRAKT: Erkebiskop Georg Ganswein fra USA eskorterte Donald og Melania Trump inn til møtet med paven onsdag. Foto: ALESSANDRO BIANCHI/REUTERS

Etter besøket i Vatikanet gikk president Trumps første utenlandstur videre til Brussel, der han onsdag møtte Belgias konge og statsminister. Resten av uken skal han delta på toppmøter med Nato og EUs ledere, før han vender nesen mot et G7-toppmøte på Sicilia lørdag.

Deretter går turen tilbake til Washington, D.C. – og en voksende rekke problemer og skandaler.

