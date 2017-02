Trump: – Ingen president har gjort så mye som meg på så kort tid

NEW YORK/OSLO (VG) Trump går til nytt frontalangrep på pressen og hevder han arvet et kaos både på hjemmebane og ute i verden.

I en pressekonferanse torsdag gikk Trump på nytt til frontalangrep på pressen og skrøt samtidig av det han har oppnådd den første tiden som president.

– Nivået av uærligheten i mediene er ute av kontroll, sa han.

Flere ganger i løpet av pressekonferansen sa Trump at han på grunn av sin mistillit til mediene «bringer budskapet rett til folket».

– Pressen har vært så uærlige, og så snakker vi ikke om det! Dette er en enorm ugjerning mot folket, sa Trump, før han la til at han mener noen medier er ærlige og fantastiske.

– Jeg arvet et kaos

Trump sier videre at han arvet et kaos både på hjemmebane og ute i verden.

– Jeg arvet et kaos, et skikkelig kaos, sa president Donald Trump i pressekonferansen etter at han hadde bekreftet at han som ventet vil foreslå juristen Alexander Acosta som arbeidsminister.

President Donald Trump benyttet muligheten til å fortelle hvor mye han har oppnådd i løpet av sin tid som president, og understreket at det aldri før har vært en president som har gjort så mye som ham i samme tidsrom.

– Jeg tror ikke det noen gang har vært en president som på så kort tid har gjort så mye som vi har gjort. Folk forstår det, men media forstår det ikke. Eller; media forstår det, men de skriver ikke om det, sier han før han sa at han ifølge meningsmålinger har støtte fra 55 prosent av befolkningen.

Kom med faktafeil på direkten

Trump hevdet at hans seier i november i fjor var «den største valgmannsforsamlingsseieren siden Ronald Reagan». CBS News var imidlertid raskt ute med å korrigere presidenten med at han tar feil.

Trump vant i 2016 med 304 valgmenn, men president Obama vant over Mitt Romney med 332 valgmenn i 2012, og over John McCain med 365 valgmenn. Også president Clinton vant over republikanske Bob Dole med 379 valgmenn i 1996, og over president George H. W. Bush med 370 valgmenn. President Bush igjen vant med 426 valgmenn i 1988.

Brede temaer

Trump lot denne gangen flere medier enn vanlig stille spørsmål, også reportere fra «erkefienden» CNN. Og han tok spørsmål på alle saksområder; fra Russland, til terror, tilstanden i amerikanske byer det omstridte innreiseforbudet.

Da en reporter fra et jødisk medium spurte ut Trump om antisemittisme og rasisme, ble tonen imidlertid opphetet.

Etter at presidenten hadde kunngjort at han var en av «verdens minst antisemittiske mennesker», fikk han et oppfølgingsspørsmål han ikke likte:

– Stille, stille, stille!, tordnet Trump.

Trump: – Det Flynn gjorde var ikke feil

Trump nektet konsekvent for at medarbeidere har hatt hyppig kontakt med russerne:

– Jeg har snakket med flere av personene som angivelig var involvert i alt dette. De vet ingenting om dette, de har ikke vært i Russland, de har aldri tatt en telefon til Russland og de har aldri mottatt en telefon, sa Trump og fortsatte:

– Det er bare falske nyheter.

Trump ble også spurt om det var han som sparket Flynn.

– Mike Flynn er en fin person, og jeg ba om hans avskjedssøknad. Han ga den respektfullt, sa Trump.

Trump sa at han ikke var fornøyd med måten nylig avgått sikkerhetsrådgiver Michael Flynn ga informasjon til visepresident Mike Pence, men rettet raskt fokuset mot media:

– Det Flynn gjorde var ikke feil. Det som var feil var hvordan andre mennesker, inkludert deg selv, ble gitt gradert informasjon, svarte Trump på spørsmålet fra en journalist.

Trump understreket også at Flynn «bare gjorde jobben sin», og ble presset videre til å svare om lekkasjene.

– Lekkasjene er virkelige. Du har sett dem selv De er absolutt virkelige, men nyheten er falsk, svarer Trump på spørsmål om han kan bekrefte lekkasjene.

CNN presset Trump på hva han mener med at lekkasjene er ekte, men at nyheten er falsk. Trump svarte at han vet hva som er riktig og hva som er feil, og gikk raskt over til å å snakke om at media har «en hatefull tone» mot ham og hans administrasjon.

Videre understreker Trump at han ikke har noen avtaler i Russland:

– Jeg eier ingenting i Russland, jeg har ingen lån i Russland, jeg har ingen avtaler i Russland.

–Tester Putin deg, spurte en journalist

– Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror at han tror at han ikke kan gjøre avtaler med meg lenger.

Varsler ny presidentordre om innreiseforbudet

Trump varsler også ny presidentordre kommer til å bli en ny versjon av innreiseforbudet neste uke.

– Store ting blir kunngjort neste uke, sa Trump.

Han fortalte også at de har begynt å avskaffe og bytte ut Obamacare.

– Obamacare er en krise. vi har begynt å avskaffe og bytte ut Obamacare, og er nå i forhandlinger om en veldig historisk skrattereform for å få jobbene tilbake til dette landet, sa Trump.

Han forsikret også at han kommer til å bygge muren på grensen til Mexico.

– Muren kommer til å bli en fantastisk mur, og prisen kommer til å gå ned, sa Trump.

Trump kom også med ramsalt kritikk mot Demokratene, som han anklager for å forsinke godkjennelsene av kandidatene i hans administrasjon.

– Denne administrasjonen går som et finjustert maskineri. Men vi får ikke gjennom kabinettet, selv om de er fantastiske folk.

«De vil bli tatt»

USAs president Donald Trump er i en offentlig hetet konflikt med sin egen etterretningstjeneste etter avsløringene om at at flere av hans medarbeidere hadde hyppig kontakt med russisk etterretning under valgkampen og før innsettelsen.

Den omstridte kontakten med russisk etterretning førte tirsdag til at Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måte gå.

Torsdag annonserer han på Twitter at endelig er søkelyset på de som står bak lekkasjen og han lover at disse «vil bli tatt».

Han skriver også at lekkasjer og illegale klassifiserte lekkasjer har vært et problem i Washington i mange år.

Torsdag holdt speaker Paul Ryan en pressekonferanse hvor han snakket om lekkasjene om den omstridte Russland-kontakten:

– Lekkasjene burde etterforskes, sier han.

BAKGRUNN: Her er den store Trump-guiden

Trump hadde onsdag sitt første møte med pressen etter avsløringene og skyldte da på media for å ha behandlet Flynn dårlig. Han sa ingenting om at det var han selv som ga Flynn beskjed om å gå av på grunn av manglende tillit.

– Michael Flynn er en fantastisk mann som har blitt behandlet veldig urettferdig av media. «Fake media», som jeg kaller mange av dem. Det er veldig trist at han ble behandlet så dårlig, sa Trump som er den eneste som har autoritet til å sparke Flynn.

Kaller mediedekningen «falske nyheter»

Trump har også på Twitter gått til angrep på media som han hevder rapporterer falske nyheter og at de finner opp historier og kilder.

29. desember i fjor utviste daværende president Obama 35 russiske diplomater, som følge av det USA mente var et forsøk fra Russland på å påvirke presidentvalget.

Samme dag skal Trumps daværende påtroppende sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, ha hatt fem telefonsamtaler med Russlands ambassadør til USA.

Først nektet Flynn for å ha diskutert sanksjonene med ambassadør Sergej Kisljak, men senere har han innrømmet at det kan ha vært tema.

New York Times og CNN skriver at kontakten mellom Trumps medarbeidere og Russland er avslørt gjennom telefonlogger og omfattende telefonavlytting.