NEW YORK (VG) Dagen etter avsløringen om notatet fra den sparkede FBI-sjefen, svarte president Donald Trump med å gå til nytt angrep på media.

– Se på hvordan jeg har blitt behandlet i det siste. Særlig fra media, sa USAs president Donald Trump på et arrangement for avgangsstudenter ved det amerikanske kystvakt-skolen i Connecticut onsdag.

Trump er på nytt i hardt vært etter at New York Times tirsdag avslørte innholdet i et notat den nå sparkede FBI-sjefen James Comey skal ha skrevet etter et møte med presidenten i februar.

I det møtet skal Trump ha bedt Comey om å droppe etterforskningen av den daværende nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.

Arrangementet i Connecticut er første gang Trump viser seg for offentligheten etter avsløringen. Han nevnte ikke Comey-notatet direkte, men sa:

– Ingen politiker i historien, og jeg sier dette med stor sikkerhet, har blitt behandlet dårligere eller mer urettferdig.

I samme passasje ga han også råd til studentene med referanse til sin egen erfaring:

– Dere må lære dere å handle under stort, stort press.

Kort tid etter at Trump gikk av podiet i Connecticut kom nyheten om at senatets etterretningskomité ber FBI om å utlevere Comeys notater fra sine samtaler med Trump. Komitéledelsen har også bedt den sparkede FBI-sjefen om å vitne.

Putin: Villig til å gi ut Trump-samtale

Krisehåndtering



Flynn var under etterforskning av FBI for sin kontakt med russiske myndigheter, og måtte til slutt gå av etter at han snakket usant til visepresident Mike Pence om denne kontakten.

I løpet av den siste uken har Trump-administrasjonen måtte håndtere den ene krisen etter den andre: Først ved at presidenten sparket FBI-sjefen, som leder etterforskningen av båndene mellom Trump-kampanjen og russiske myndigheter, deretter da det ble kjent at presidenten selv hadde lekket gradert informasjon til Russland.

Trump-guiden: Få full oversikt over Russland-skandale

Nyheten om notatet fra Comey kom bare 24 timer etter lekkasjeavsløringen og sender Det hvite hus ut i nok en krise. Også presidentens partifeller er opprørte.

– Jeg tror at vi har nådd et punkt der dette er av Watergate-størrelse, sier den republikanske senatoren John McCain.

Trump-administrasjonen benekter at opplysningene som er blitt bekreftet for New York Times og flere andre store medier ikke stemmer.

Stort fall: Politisk usikkerhet gir kraftig børsfall

– Vi trenger fakta

Avsløringen omtales av flere som en eksistensiell trussel mot Trumps presidentskap – og bevis på at presidenten har forsøkt å påvirke justisdepartementets etterforskning av presidentens støttespillere og deres bindinger til Russland

I går sa republikaneren Justin Amash, medlem av Representantenes hus, at presidenten burde stilles for riksrett dersom Comeys notat stemmer. Han er den første partifellen som går så langt.

Partifelle om Russland-møtet: Det hvite hus er i en nedadgående spiral

CNNs politiske kommentator Chris Cillizza skriver følgende i sin analyse:

– Dersom dette stemmer så er det nesten tekstbokdefinisjonen på et forsøk på å hindre en etterforskning, en anklage som godt kan lede til riksrettsprosedyrer.

Samtidig er det mange som fremdeles støtter Trump, blant dem republikanernes øverste leder i Kongressen Paul Ryan.

–Vi trenger fakta, for det er åpenbart at det er flere som ønsker å ramme presidenten, sa Ryan og fortsatte:

– Jeg er sikker på at vi kommer til å høre fra Comey om hvorfor han ikke handlet før, dersom det stemmer det han angivelig beskriver. Det er mange ubesvarte spørsmål.