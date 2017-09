Trump: – Ikke mye til atomavtale

Lørdag testet Iran et nytt missil som angivelig har en rekkevidde på 2000 kilometer. Det får USAs president og Frankrikes utenriksminister til å reagere.

– Iran har akkurat testet et ballistisk missil som kan nå Israel. De jobber også med Nord-Korea. Ikke mye til en atomavtale vi har! tvitret Trump lørdag kveld lokal tid.

Den seneste utviklingen i Iran ses på som en direkte utfordring til USA og president Donald Trump, som nylig innførte sanksjoner mot dem som er involvert i Irans missilprogram og dem som handler med dem.

Trump har tidligere truet med å skrote avtalen som følge av utviklingen.

Erna Solberg om Trumps Iran-utspill: USA må dokumentere

Også den franske utenriksministeren Jean-Marc Ayrault reagerer på Irans seneste stunt og sier han er «svært bekymret».

– Frankrike krever at Iran stanser alle destabiliserende aktiviteter i regionen og respekterer FN-resolusjon 2231. Vi ber også Iran stanse alle former for ballistisk aktivitet, heter det i en uttalelse fra Ayrault.

Han mener missiltesten bryter med atomavtalen og sier Frankrike og dets allierte vil se på tiltak for å stanse Irans «destabiliserende ballistiske aktiviteter».