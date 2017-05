Trump: Ikke mulig for mine medarbeidere å være helt nøyaktige

NEW YORK/OSLO (VG) Hva skjedde egentlig da FBI-direktør James Comey fikk sparken? President Donald Trump og hans medarbeidere har de siste dagene gitt flere motstridende forklaringer.

Presset på Trump-administrasjonen øker nå i kjølvannet av den omstridte sparkingen av FBI-direktør James Comey. De siste dagene har Trump-administrasjonen selv gitt næring til spekulasjoner etter å ha uttalt seg svært sprikende om prosessen.

Trump hamrer løs mot Comey: En skrytepave

Da nyheten sprakk tirsdag, hevdet Det hvite hus at avgjørelsen var basert på en anbefaling fra inn visejustisminister Rod Rosenstein. To dager senere innrømmet imidlertid Trump selv i et intervju med NBC at han i lengre tid hadde planlagt å sparke FBI-direktøren, helt uavhengig av andres anbefalinger.

Opposisjonen i Senatet har varslet at de vil kalle inn Rosenstein for å gi sin versjon av hva som skjedde da Comey fikk sparken. I en Twitter-melding går Trump hardt ut mot Comey og angriper ham for lekkasjer – før de har funnet sted:

– James Comey bør håpe på at det ikke er noen «opptak» av våre samtaler før han begynner å lekke til pressen!

Vurderer å slutte med pressebriefer

Selv forklarer Trump de motstridende forklaringene slik på Twitter fredag morgen amerikansk tid:

– Jeg er en svært aktiv president, med mye å gjøre. Derfor er det ikke mulig for mine medarbeidere å være helt nøyaktige i sine kunngjøringer.

På flere områder har nemlig Det hvite hus gitt forklaringer de senere har endret, eller som blir motsagt av andre kilder:

Trump-administrasjonen slo først fast at det ikke er noen sammenheng mellom direktørens avgang og den pågående etterforskningen av mulige koblinger mellom Russland og Trumps stab. I et intervju med NBC torsdag bekreftet Trump at Russland-etterforskningen var en direkte årsak til at han valgte å sparke Comey.

– Da jeg bestemte meg for å gjøre det, sa jeg til meg selv at «du vet, denne Russland-greia med Trump og Russland er en oppdiktet historie. Det er en unnskyldning demokratene har kommet med fordi de tapte valget», sa Trump.

Fra mandag til fredag hver uke holdes det en daglig pressebrief i Det hvite hus, med Trumps pressetalsmann Sean Spicer på podiet. De siste dagene er det hans stedfortreder Sarah Huckabee Sanders som har stått der siden Spicer er på repetisjonsøvelse i marinen. Nå vurderer Trump å slutte med oppdateringene til pressen.

– Kanskje det beste er å kansellere alle fremtidige «pressebriefier» og dele ut skriftlige svar for nøyaktighetens skyld, skriver Trump i en Twitter-melding fredag.

Fungerende sjef: Man kan ikke stoppe FBI

Lukket høring

Det hvite hus viste også til at Comey hadde mistet tilliten blant sine egne agenter, som begrunnelse for avgangen. To dager senere ble dette blankt avvist av fungerende FBI-direktør Andrew McCabe. Flere FBI-ansatte svarte fredag på påstanden ved å bytte ut profilbildet sitt på Facebook med bilde av den avsatte direktøren.

– Er det virkelig noen der ute som tror på den offisielle forklaringen om bakgrunnen for at Comey ble fjernet? spør tidligere statsadvokat Preet Bharara, som selv fikk sparken av Trump i mars.

Bakgrunn: Derfor måtte FBI-direktøren gå

I tillegg hevder Trump at direktøren tre ganger forsikret han om at han ikke er under etterforskning i forbindelse med Russland-avsløringene. Dette skal ha skjedd i forbindelse med en privat middag, og deretter i to telefonsamtaler. Comey er kalt inn til en lukket høring i Senatet i neste uke der det er ventet at han blir bedt om å bekrefte presidentens påstander.

Motstridende versjoner

Presidenten og direktøren har nemlig gitt to helt ulike versjoner over hva som ble sagt i middagen 27. januar. Ifølge Trump ba Comey om å få beholde jobben som FBI-direktør, og forsikret Trump om at han ikke er en del av etterforskningen. Comey-staben hevder på sin side at Trump krevde at Comey erklærte sin lojalitet til presidenten – noe han nektet.