Trump i tale til Kongressen: – La oss forene krefter

WASHINGTON D.C. (VG) President Donald Trump inntok en helt ny tone i sin første tale til Kongressen i USA og ba det amerikanske folket forene seg.

– Jeg er her i kveld for å levere en beskjed om samhold og styrke. Og det er et budskap som kommer fra dypt i mitt hjerte. Ekte kjærlighet til folket krever at vi finner felles grunnlag og jobber for vårt felles beste og samarbeider på vegne av alle amerikanere som fortjener en bedre fremtid, sa Trump.

Han åpnet talen like etter klokken 03 natt til onsdag med å fordømme antisemittiske trusler og skytingen av to indiske menn.

– Tiden for å tenke smått er over. Tiden for trivielle krangler er bak oss, sa Trump.

– Problemer kan bli løst

Trumps tale varte i en drøy time og presidenten la an en helt annen tone enn den han har vist på pressekonferanser og i andre taler etter at han 20. januar ble tatt i ed som USAs 45. president.

I talen inviterte han opposisjonspartiet Demokratene til å være med på å utforme erstatningen til Obamas helsereform og en ny reform som skal gi familier i USA en fødselspermisjon.

– Alt som er ødelagt i landet vårt kan bli fikset. Alle problemer kan bli løst, sa Trump da han snakket om hvordan han vil skrote Obamacare og erstatte det med en ny reform hvor man blant annet kan kjøpe helseforsikring på tvers av delstatsgrenser.

– Obamacare kollapser og vi må handle for å beskytte alle amerikanere. Handling er ikke et valg - det er en nødvendighet, sa Trump.

Trump lovet videre å bruke én trillion dollar på investeringer i infrastruktur og at han skal utslette terrorgruppen IS - med hjelp fra allierte.

Etterlyste NATO-penger

Og da Trump snakket om de allierte i forsvarsalliansen NATO, som Norge er en del av, hevdet at han allerede er i ferd med å få resultater.

– Vi støtter sterkt NATO. En allianse som har bekjempet fascisme og ekstremisme. Men de andre landene må også bidra. Og nå, takket være våre åpne og ærlige samtaler, flommer pengene inn, sa Trump.

En viktig del av Trumps tale var også hans nye innvandringspolitikk. Trump gjentok løftet om å bygge en mur langs USAs grense til Mexico, og å gjennomføre en reform for innvandringspolitikken.

Det eneste punktet i talen hvor Trump fikk noe buing fra salen var da han annonserte nyheten om en nytt kontor for ofre for kriminalitet begått av innvandrere.

– Jeg har bedt departementet for innenriks sikkerhet om å opprette en avdeling som skal ta hånd om amerikanske ofre. Avdelingen skal hete VOICE - ofre for innvandringskriminalitet («victims of immigration crime engagement» red.anm.), sa Trump.

