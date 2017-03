Trump i rapp-feide med Snoop Dogg

Hva om det var Obama, spør Trump retorisk etter at rapperen Snoop Dogg trekker av en pistol mot hodet hans i en ny musikkvideo.

Videoen til sangen «BADBADNOTGOOD» med Snoop Dogg (tidligere Snoop Lion, red.anm.) viser rapperen mens han retter en pistol mot hodet til en klovn utkledd som president Donald Trump.

Når han trekker av spretter et rødt flagg med teksten «bang» ut av løpet på pistolen.

UTLØSTE BEEF: Klippet fra Snoop Doggs seneste video, der han liksomhenretter en Trump-klovn. Skjermdump: Youtube

Videoen har rukket å bli noen dager gammel, men nå ser det ut til at Trump har oppdaget den. Han er ikke fornøyd.

Onsdag like etter klokken 06.00 amerikansk tid skriver han på Twitter:

«Kan dere forestille dere oppstandelsen dersom Snoop Dogg, med en mislykket karriere og alt, hadde siktet på og skutt mot Obama? Fengselstid!»

KALLER PRESIDENTEN KLOVN: Rapper Snoop Dogg har ikke svart på presidentens anklager, men har gjort det tydelig hva han mener. Foto: David Goldman , AP

Politisk video



Snoop Doggs video er tydelig politisk, og skuespillere utkledd som klovner behandler sensitive temaer som står sentralt i amerikansk politikk, som politivold som rammer svarte amerikanere.

Men det er altså Donald Trump som er hovedpersonen, under det lett gjenkjennelige aliaset «Ronald Klump».

Han opptrer blant annet på en pressekonferanse i en klovneutgave av Det hvite hus, hvor han presenterer et forslag om å deportere alle hunder (skrevet «doggs», på rapperens karakteristiske vis), før han blir liksom-henrettet mot slutten av videoen.

– Hele verden klovner



Snoop Dogg har ennå ikke kommentert Trumps ferske utfall mot ham og hans karriere.

I et intervju med Billboard sier han at sangen ikke er kontroversiell, men genuin.

Om videoen sier han:

– Hele verden klovner rundt. Hele konseptet er perfekt. Om du ser på noen av disse mora******ne er de klovner.

MENER SNOOP GIKK FOR LANGT: Senator og rapp-aficionado Marco Rubio. Foto: Joshua Roberts , Reuters

Vestkyst-fan og senator støtter Trump



Før Trump rykket ut mot videoen fikk han støtte av sin gamle konkurrent, den republikanske presidentkandidaten Marco Rubio.

Rubio vakte oppsikt under valgkampen da han erklærte sin forkjærlighet for vestkystrappere som Snoop Dogg under et intervju på kanalen Fox.

I et intervju med TMZ mandag sier han at klovnevideoen går over streken.

– I dette landet har vi hatt presidenter som ble myrdet. Jeg synes folk kan være uenige i politiske spørsmål, men vi må være veldig forsiktige med sånt som dette, for det kan skape ekte problemer om feil person ser det og får feil idé, sier Rubio som nå er senator.