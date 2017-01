NEW YORK (VG) Et av Donald Trumps største valgløfter var å bygge en mur mellom USA og Mexico. Onsdag er han ventet å ta første steg i byggingen.

Presidenten kunngjør byggeplanene på sin Twitter-konto i natt:

«Stor dag om rikets sikkerhet planlagt i morgen. Blant flere andre ting: Vi skal bygge muren!»

Storavisen New York Times melder at Trump planlegger å signere en presidentordre om at føderale midler skal styres inn mot byggingen av en mur på grensen mellom USA og Mexico.

Denne signeringen skal ifølge avisen skje når Trump besøker det amerikanske sikkerhetsdepartementet onsdag.

Nyhetsbyrået Reuters melder at det ventet at Trump med det første også vil signere en ordre som inkluderer et midlertidig forbud for mange flyktninger å komme inn i USA. Unntaket skal være religiøse minoriteter som flykter fra forfølgelse.

Få innsikt: Dette lovet han i sin innvandringspolitikk

Visumnekt

I tillegg vil han hindre folk fra Iran, Irak, Syria, Sudan, Somalia og Libya fra å få visum til USA. Innbyggerne fra disse landene får imidlertid fra før svært sjeldent innvilget visum til USA.

Han varsler også tiltak mot byer der lokale ledere nekter å utlevere illegale innvandrere for utsending, skriver Washington Post.

Disse tiltakene er ventet å komme senere denne uken, melder flere amerikanske medier.

Å bygge en mur mot Mexico var et av Trumps mest sentrale valgløfter under valgkampen. Han har gjentatte ganger sagt at han skal tvinge meksikanerne til å ta regningen, noe myndighetene i Mexico har sagt ikke kommer på tale.

Etter valgseieren i november modererte imidlertid Trump seg noe, og sa at det på deler av grensen kom til å være gjerde (noe som det også er per dags dato).