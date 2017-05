President Donald Trump fløy fra Saudi-Arabia til Israel, på det første direkteflyet mellom de to landende.

Det skriver den israelske avisen Haaretz.

– Jeg håper at en israelsk statsminister en dag kan fly fra Tel Aviv til Riyadh, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu etter Trumps ankomst.

Da Trump landet takket Netanyahu presidenten for å inkludere Israel i hans første utenlandsreise.

Donald Trump fokuserte på terror i sin tale i Riyadh i går, og Netanyahu tok opp den samme tråden på Ben Gurion-flyplassen utenfor Tel Aviv. Han karakteriserte talen til Trump dagen før som en «kraftfull presentasjon av klarhet og visjon».

– I 69 år har vi bekjempet terrorisme og med det beskyttet alle trosretninger, sa Netanyahu.

HYGGELIG STEMNING: Israeli statsminister Benjamin Netanyahu (til høyre) og USAs president Donald Trump snakker sammen etter sistnevntes ankomst til Israel. Foto: Jack Guez , AFP

– Uknuselige bånd

Den politiske høyresiden i Israel jublet da Donald Trump ble valgt til USAs president.

Da virkeligheten etter hvert tok styringen og president Trump måtte forholde seg til flere enn sin svigersønn Jared Kushner og hans utvalgte ambassadør til Israel, David Melech Friedman, begge av jødisk herkomst, mente Trump at det måtte være mulig å forhandle fram en endelig fredsavtale mellom Israel og den palestinske selvstyremyndigheten, PA.

Konfliktene og krigene mellom israeler og palestinere blir betegnet som «alle krigers mor» i Midtøsten. Det trigger forretningsmannen Donald Trump å dra i land en avtale ingen andre har klart. Det faktum at Trump mener at en slik avtale vil bidra til å «utradere ISIS», den såkalte islamske staten, gjør den amerikanske presidenten i enda oppsatt på å ordne opp i Det hellige land.

På den israelske flyplassen mandag tok den israelske statsministeren opp fredsspørsmålet i sin tale til Trump, og sa at Israel deler Trumps forpliktelse til fred, og at de rekker ut en hånd til palestinerne.

Trump starter sin tale med «shalom».

– Det er fantastisk å være her i Israel, sa Trump før han fortsatte.

– Jeg kom hit for å stadfeste det uknuselige båndet mellom USA og Israel, sa Trump og understreket at «vi elsker Israel og vi respekterer Israel».

Den amerikanske presidenten fokuserte på mulighetene for fred i sin første tale i landet.

PÅ ISRAELSK JORD: USAs president Donald Trump og førstedame Melania Trump går ut av Air Force One på Ben Gurion Internationale flyplass utenfor Tel Aviv 22.mai. Foto: Amir Cohen , Reuters

– Vi vil jobbe sammen, slik at alle våre barn kan leve i fred, sa han og lot det ikke være tvil om ambisjonsnivået.

– Vi har en sjelden mulighet til å bringe fred til denne regionen, sa Trump.

Modige skritt



Ifølge den israelske avisen Haaretz, kan president Trump har blitt oppmuntret til å ta modige skritt under sitt opphold i Israel. Blant annet da den egyptiske presidenten, Abdel-Fattah al-Sissi, smurte Trumps ego ganske solid i forkant av det historiske møtet i den saudiarabiske hovedstaden, Riyadh, i helgen, der president Donald Trump talte til 40 muslimske ledere.

Mikrofonene skal ha vært åpne da Haartez` journalist så at al-Sissi og Trump stakk hodene sammen og hørte al-Sissi si:

«Du er en unik person som er i stand til å få til det umulige», sa den egyptiske presidenten.

Trump lo, og skal et lite øyeblikk ha sett litt flau ut, men gjenvant fort likevekten og svarte: «Det er jeg enig i».

Og med kamera og mikrofoner fremdeles på, responderte den amerikanske presidenten med ett av kvikke komplimenter, «Jeg elsker skoene dine». «Boy, hvilke sko».

GAVMILD: USA forsyner Saudi Arabia med de mest moderne av forsvars-og angrepsvåpen, mens Donald Trump tar med seg avtaler til en verdi av 400 milliarder kroner. Her forlater den amerikanske presidenten Saudi-Arabia mandag formiddag. Foto: AFP

Nevnte ikke palestinerne



Situasjonen virker imidlertid å ha forandret seg dramatisk fra tiden Benjamin Netanyahu og Donald Trump opptrådte som «buddies», som syntes å være hjertens enige om det meste.

Det er ingen tvil om at Netanyahu ikke har noen interesse av å starte forhandlinger med det palestinske lederskapet. Dels fordi partene er like fasttømret i sine tidligere standpunkt og at mulighetene for at Israel går med på at grensene skal trekkes slik de var i 1967, forut for Seksdagerskrigen, ikke eksisterer.

En palestinsk befolkning som er så splittet og uenig med sine ledere, havner raskere ut i et opprør, en ny intifada, før det godtar en forhandlingsløsning med Israel. Et hat som er gitt næring gjennom alle kriger, opptøyer og mislykkede forhandlinger, helt siden staten Israel ble opprettet i 1948, lar seg neppe stoppe av Donald Trump, selv om han skulle ønske det.

Men Trump synes, enn så lenge, sugen på å gjøre et forsøk.

I sine første taler på flyplassen nevnte ikke Trump «palestinerne» med et ord, Netanyahu poengterte derimot behovet for fred med palestinerne.

Skal Trump være fredsarkitekten, må han få til det «umulige». Og flere enn den egyptiske presidenten må tro at «den unike personen» Donald Trump får til det andre har «brukket nakken» på å forsøke.