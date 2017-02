«Trump-hviskeren» Kellyanne Conway

Da Donald Trumps valgkampanje var i ferd med å havarere hentet han inn Kellyanne Conway. Nå blir hun den mektigste kvinnen i Det hvite hus.

Siden hun ble utnevnt til valgkampleder for den republikanske presidentkandidaten 17. august i fjor har Conway sjelden vært langt unna når Donald Trump har opptrådt offentlig. I amerikanske medier omtales hun ofte som «The Trump whisperer», og Trump selv mener 50-åringen spilte en avgjørende rolle i valgseieren.

I forrige uke ble det kjent at den tidligere valgkamplederen følger med Trump til Washington, der hun nå blir en av hans mest betrodde rådgivere og den høyest rangerte kvinnen i Det hvite hus.

– Hun er en utrettelig og hardnakket forkjemper for min agenda og har en fantastisk evne til å kommunisere vårt budskap på en effektiv måte, sier Trump om sin nære medarbeider.

I et intervju med MSNBC beskriver hun seg selv som en «diskret rådgiver», og kaller sjefen en «glimrende kommunikator».

– Det var sånn han vant valget, sånn han ble president. Hvis jeg kan støtte opp om det, vil jeg gjøre det, sa Conway i forbindelse med utnevnelsen.

Andre har foraktfult karakterisert henne som «Trumps kanonføde». Conways kompromissløse forsvar av sjefen har flere ganger blitt gjenstand for oppmerksomhet og offentlig debatt. I forrige uke skapte hun store overskrifter da hun slo tilbake anklager om at pressesekretær Sean Spicer overdrev tallet på tilskuere under innsettelsen med at han «presenterte alternative fakta».

Hatet å tape



50 år gamle Conway er født i New Jersey i 1967. Foreldrene skilte seg da hun var tre år gammel, og hun vokste opp sammen mot moren, bestemoren og to ugifte tanter. De som kjenner henne beskriver henne som en ekstremt empatisk person som aldri glemmer en bursdag. Samtidig tegner tidligere klassekamerater et bilde av en ung kvinne som hatet å tape, og som aldri skygget unna en debatt.

– Jeg synes ikke hun var noen stor tenker, men jeg husker hvordan hun kunne argumentere ubøyelig for sitt standpunkt helt til du ba til Gud om at klokken måtte ringe, sier en tidligere lærer til bladet Cosmopolitan.

Conway er utdannet jurist, og har blant annet jobbet som politisk kommentator for CNN, ABC News og Fox News. 28 år gammel grunnla hun konsulentfirmaet The Polling Company, og begynte å spesialisere seg som rådgiver for republikanske politikere. Hun jobbet sammen med, blant andre, toppnavn som kongressmedlemmet Jack Kemp, visepresident Dan Quayle, og senator Fred Thompson. Under nominasjonskampen i 2012 ledet hun kampanjen til Newt Gingrich.

Spesialiteten hennes var å gi råd til sine klienter om hvordan republikanske politikere kunne bli populære blant kvinnelige velgere, en velgermasse som republikanere ofte har hatt vanskeligheter med å nå ut til.

Hentet inn



Ifølge Washington Post møtte hun Donald Trump første gang i 2006 da hun bodde i en av hans bygninger. Hun satt også i styret i sameiet, og forteller at Trump var svært tett på, og ofte møtte opp på møtene for å høre hva leietakerne mente.

Paret møttes igjen i mars 2015 for å drøfte Trumps presidentkampanje, og Ifølge Conway tilbød Trump henne en jobb i kampanjen, men hun takket nei. I stedet kastet hun seg inn i kampen for Trumps rival Ted Cruz.

Trump lyktes likevel til slutt å lokke henne tilbake. Da Paul Manafort ble nedgradert etter knappe to måneder som leder for Trump-kampanjen, og erstattet av Conway og Steve Bannon i august 2016, slet den republikanske presidentkandidaten tungt på meningsmålingene. Utskiftingen av valgkampledelsen ble sett på som et desperat grep for å redde en «vaklende kampanje». Conway gjorde det imidlertid klart at hun fortsatt var sterk i troen på Trump-seier.

Brannslukker



Sammen med Bannon brakte hun kampanjen tilbake til røttene, og annonserte at de ville la «Trump være Trump». Samtidig viste hun seg å være en svært effektiv brannslukker for den frittalende presidentkandidaten.

Conway hylles nå av politiske eksperter for det hun gjorde for Donald Trumps kampanje:

– Hun spilte en enormt stor rolle. Det var hun som fikk ham over mållinjen. Hun anmodet ham til å holde fast ved sitt budskap. Hun var mer effektiv når det gjaldt å lede Donald Trump enn noen andre, sier Ben Dworkin ved Rebovich Institute for New Jersey Politics til NJ.com.

20. januar – på sin egen 50-årsdag – kunne Kellyanne Conway se Donald Trump tas i ed som USAs 45. president.