– Trump har vurdert å sparke FBI-sjefen siden dagen han ble valgt

Talsperson Sarah Sanders ble grillet om FBI-sjefens plutselige avskjed da hun møtte pressen for første gang.

Den faste pressetalspersonen for Det hvite hus, Sean Spicer, er på øvelse med marinen der han er reservist. Derfor hadde hans assistent Sarah Huckabee Sanders sin første seanse fra talerstolen onsdag. Pressekorpset hun møtte brant inne med en rekke spørsmål - i all hovedsak om omstendighetene rundt FBI-sjef James Comeys plutselige avskjed.

– Den siste måneden har presidenten mistet tilliten til James Comey. Det samme har justisdepartementet og folkevalgte fra begge partiene. I tillegg har de ansatte i FBI mistet tilliten, sier Sanders.

Har vurdert å sparke ham lenge



Hun insisterer på at evalueringen skrevet av visejustisminister Rod Rosenstein, og som Trump brukte som begrunnelse for oppsigelsen, var laget på Rosensteins eget initiativ.

– Presidenten har vurdert å sparke Comey siden dagen han ble valgt, sier Sanders.

Når hun konfronteres med at Trump i oktober berømmet Comey for å ha gjenåpnet etterforskningen mot Hillary Clinton - en avgjørelse hennes støttespillere sier kostet henne presidentvalget - forsvarer hun sjefen sin med at han da var presidentkandidat og ikke president.

– Det er to forskjellige ting. Det er en veldig klar distinksjon mellom de to tingene, sier Sanders.

Vil legge mistankene bak seg



– Kan vi forvente flere oppsigelser fra justisdepartementet? spør en journalist.

– Ikke som jeg er klar over i dag, svarer Sanders til latter fra salen.

President Trump er beskyldt for sparke Comey for å stikke kjepper i hjulene for Russland-etterforskningen mot ham - en etterforskning han har omtalt som en «skattepengefinansiert farse». Sanders insisterer likevel på at Trump ønsker at etterforskningen skal fortsette som planlagt.

– Ingenting har forandret seg. Etterforskningen som foregikk på mandag foregår også i dag. Vi oppmuntrer dem faktisk til å fortsette etterforskningen slik at vi kan legge alt dette bak oss, sier hun.