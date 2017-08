WASHINGTON, D.C. (VG) Tidligere har Donald Trump uttalt at USA bør trekke ut alle sine styrker i Afghanistan. Som president sier han at han har innsett at det ikke er den beste løsningen nå.

Mandag kveld, amerikansk tid, presenterte Donald Trump sin nye Afghanistan-strategi i en direktesendt TV-tale fra Arlington, Virginia.

I talen, som delvis ble distribuert til media via e-post i samme øyeblikk som presidenten gikk på scenen, startet han med å si at hans instinkt i utgangspunktet sa at man burde trekke alle soldatene ut, men at han etter å ha studert saken grundig har kommet frem til tre konklusjoner:

For det første at man må få til en slutt på oppdraget som står i stil til alt man har ofret, særlig av respekt for de som har ofret sine liv. For det andre at konsekvensene av en rask uttrekking ikke er akseptable. Trump pekte på faren for å skape et vakuum terrorgrupper som IS og Al Qaida kan utnytte.

– For det tredje har jeg konkludert med at sikkerhetstruslene i Afganistan og den utvidede regionen der er enorme, sa Trump.

Vil ikke detaljestyre



Dette la likevel ikke en demper på Trumps selvtillit om at USA kommer til å komme godt ut av dette til slutt.

– Vi kommer til å vinne, sa presidenten i kjent stil, og fortalte også at de som har kommandoen i felten vil få friere tøyler til å gjøre det de mener er best.

– Man vinner ikke en krig ved detaljestyring fra Washington, D.C.

I AFGHANISTAN: USA har hatt soldater på bakken i Afghanistan i 16 år. Dette bildet er fra 2008. Foto: David Furst , AFP

Det er snart 16 år siden USA gikk inn i Afghanistan. I dag bistår rundt 8.400 amerikanske soldater sikkerhetsstyrkene i Afghanistan.

Flere i presidentens krets er kritiske til å investere enda flere ressurser i en krig man ikke ser en slutt på. Noe Donald Trump altså også var mens Barack Obama var USAs president.

I en twittermelding fra 2013 skrev han for eksempel at han ønsket en rask tilbaketrekning. Han spurte hvorfor man skulle kaste bort penger på Afghanistan når man heller kunne bruke dem til å bygge opp USA.

Vil ikke røpe antall soldater



Ifølge Fox News var det ventet at Trump ville annonsere at USA sender rundt 4000 nye soldater til landet. Det ville i så fall i tråd med hans eget Forsvarsdepartementets tidligere anbefalinger. De har ønsket 3800 flere soldater, hovedsakelig som rådgivere for den afghanske hæren.

Trump sa derimot ingenting om antall soldater USA skal ha i landet. Han forklarte at hans strategi er at USA ikke skal gå ut og si når landet vil starte, eller avslutte en militæroperasjon, eller hvor mange soldater man skal ha ulike steder.

Derimot var han tydelig på at jo sterkere de afghanske sikkerhetsstyrkene blir, jo mindre behov er det for amerikanske styrker.

– Vi vil jobbe med den afghanske regjeringen så lenge vi ser fremgang, men vår støtte er ikke uten grenser. Det amerikanske folk forventer å se reelle reformer og resultater, og vi må dele på byrdene, sa presidenten.

SOLDATER: Presidenten holdt talen sin foran et publikum bestående av soldater og offiserer i Virginia. Foto: Mark Wilson , AFP

Advarte Pakistan



Han sier at tiden der USAs militære styrker blir brukt til å bygge demokratier i andre land, etter amerikansk modell, er over.

– I stedet vil vi jobbe med våre allierte og partnere for å beskytte våres felles interesser. Vi skal ikke be andre om å endre sine måter å leve på. Denne prinsippfaste realismen vil være vår ledestjerne i avgjørelsene vi tar fremover, sa Trump.

Han kom også med et tydelig signal til Pakistan om at USA ikke kommer til å akseptere at landet fungerer som en trygg havn for terrorgrupper.

– Pakistan har mye å tjene på å samarbeide med oss i Afghanistan. De har mye å tape på å fortsette å huse terrorister.

I talen kom Trump også inn på at USA vil bruke sanksjoner, deriblant økonomiske, for å sørge for at terrorgrupper får dårligere muligheter til spre terror.