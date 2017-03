Trump har frist til i natt for å bevise Obamas avlytting

Donald Trump har knapt nok latt høre fra seg om temaet etter at han forrige helg anklaget Barack Obama for å ha avlyttet Trumps hovedkvarter under valgkampen.

I helgen krevde etterretningskomiteen i Representantenes hus at Trump la frem bevis for anklagene innen mandag – altså natt til tirsdag, norsk tid.

– Forferdelig! Fant nettopp ut at Obama drev med «telefonavlytting» i Trump Tower like før seieren. Dette er Mccarthyisme!, skrev Trump på Twitter 4. mars.

Trump sammenlignet også den angivelige avlyttingen med Watergate-skandalen i 1974, som førte til at president Richard Nixon gikk av.

Begrepet mccarthyisme brukes om tilhengere av den amerikanske senatoren Joseph McCarthys linje under den kalde krigen. Han forfulgte kommunister og personer mistenkt for å ha kommunistiske sympatier.

En talsmann for Barack Obama har senere gått ut og avvist anklagene om avlytting.

«Ingen president kan beordre en telefonavlytting. Disse restriksjonene kom på plass for å beskytte innbyggere mot folk som deg,» skrev Rhodes på Twitter som et svar til Trumps anklager.

Obamas etterretningssjef om anklagene: – Jeg kan benekte det

– Trump brukte anførselstegn



Trumps rådgiver Kellyanne Conway sa søndag kveld til The Record at det er mange måter å overvåke hverandre på. Hun bekreftet ikke noe mer rundt Trumps anklager mot Obama.

– Det jeg kan si er at det er mange måter å overvåke hverandre på nå. Man kan overvåke gjennom telefoner, gjennom tv-apparater og mange andre måter.

Videre sa hun at presidenten har bedt om at den angivelige overvåkningen inkluderes i etterforskningen som går på Russlands angivelige innblanding i det amerikanske valget.

– Der finnes det lite eller ingen bevis, sa Conway.

Trumps pressesekretær Sean Spicer sa mandag på en pressekonferanse at Trump ikke mente telefonavlytting spesielt, men overvåkning generelt.

– Elsker å gjøre sjokkerende ting



USA-kommentator og rådgiver i Tankesmien Agenda, Thor Steinhovden, tviler på at Trump kommer til å forholde seg til anmodningen fra Representantenes hus om å komme med bevis.

– Hvis det hadde vært et fnugg av anstendighet igjen her, måtte han enten ha trukket anklagene eller kommet med bevis. Men det er det ikke. Trump har vist at han elsker å gjøre sjokkerende ting, og han har ikke tapt noe på det, sier Steinhovden.

Han viser til at åtte av ti republikanere stoler mer på Trump enn på mediene, og at like mange mener han har gjort en god jobb de første 50 dagene av presidentperioden.

– Derfor trenger vi ikke sitte og vente på at han forholder seg til dette. Jeg lurer på hvor dette skal slutte – han kommer seg vekk fra alle disse kontroversene gang på gang. Han angriper mediene, snakker om valgfusk og lyver om mengden mennesker på innsettelsen. Hva det gjør med troverdigheten til presidentembetet på lang sikt, er et annet spørsmål, sier Steinhovden.