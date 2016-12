Trump har bedt Obama om råd til utnevnelser: – Jeg liker ham virkelig

USAs påtroppende president Donald Trump synes at han har svært god kjemi med den avtroppende presidenten.

– Jeg har nå blitt kjent med president Obama, og jeg liker ham virkelig. Jeg kan ikke snakke for ham, men jeg kan si for min egen del at vi har en virkelig god kjemi, sier Trump i et intervju med NBC onsdag.

– Vi er åpenbart veldig uenige om visse ting i politikken, men jeg liker ham virkelig som person, la han til.

USAs påtroppende president bekreftet også at han har spurt Obama til råds når det gjelder utnevnelser av dem han skal omgi seg med i Det hvite hus.

– Jeg har spurt ham hva han tenker om den ene og den andre. Vi har en veldig god dialog. Jeg elsker å høre ideene hans, sier Trump.

Han ville ikke oppgi nøyaktig hvilke personer han har diskutert med den nåværende presidenten.

På spørsmål om han har fulgt Obamas anbefalinger, svarer Trump:

– Jeg tar hans anbefalinger svært seriøst. Og det er noen personer som jeg vil utnevne - og i ett tilfelle har utnevnet - hvor han hadde svært høye tanker om den personen.

Intervjuet ble gjort i forbindelse med at det onsdag ble kjent at Time Magazine har utropt Trump til årets person. Kåringen ble kunngjort på NBC.

Trump ble valgt til USAs neste president i november. To dager senere hadde han sitt første møte med Obama i Det hvite hus. Da var tonen forsonende mellom de to, som under valgkampen hadde omtalt hverandre i harde ordelag.

Trump har blant annet sagt at Russlands president Vladimir Putin har vært en bedre leder i sitt land enn Obama har vært i USA, mens Obama har ment at Trump ikke er kvalifisert til å være president.

Talsmann Josh Earnest i Det hvite hus sier til CNN at det har vært "minst en håndfull" samtaler mellom Obama og Trump, men ønsker ikke å gå i detalj om innholdet i diskusjonene.

– Presidenten er mottakelig for forespørsler og telefonsamtaler fra den nyvalgte presidenten. Han er absolutt fornøyd med at han kan gi råd og hjelp som kan være nyttig for den kommende administrasjonen, sier Earnest til CNN.

Trump sier derimot at han i tillegg til utnevnelser, blant annet har diskutert med Obama hva som er de største problemene i USA.

Siden han ble valgt har Trump utnevnt en rekke personer til ministerposter og andre verv. Alle postene er imidlertid ikke fyllt ennå, og en av spekulasjonene er at den tidligere republikanske presidentkandidaten Mitt Romney blir utenriksminister. I NBC-intervjuet onsdag bekreftet Trump at han fortsatt er aktuell.

