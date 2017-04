Trump har allerede samlet inn millioner til valget i 2020

Under tre måneder etter at han ble tatt i ed som president har Donald Trump allerede begynt pengeinnsamlingen til neste valg.

President Donald Trump og det republikanske partiet er godt i gang med å bygge sin krigskasse til neste presidentvalg, som avholdes i 2020, skriver CNN. Det er fortsatt under hundre dager siden Trump ble tatt i ed som president 20. januar i år.

Trump-kampanjen Donald J. Trump for president Inc. har så langt samlet inn 7,1 millioner dollar, tilsvarende 65 millioner kroner etter dagens kurs, under årets tre første måneder. Det viser nylig frigitte tall fra USAs føderale valgkommisjon (Federal Election Commission).

Det republikanske partiet har på sin side samlet inn 29,3 millioner dollar, eller 268 millioner kroner, under årets to første måneder. Tallene for mars er fortsatt ikke tilgjengelige.

Har allerede brukt 58 millioner

Trump Make America Great Again-komiteen, et samarbeid mellom Trump-kampanjen og den republikanske nasjonale komiteen, har også samlet inn rundt 90 millioner kroner ved slutten av første kvartal. Store deler av pengene stammer fra mindre donasjoner.

Trumps kampanjekomité har hittil i år allerede brukt 58 millioner kroner.

640.000 kroner har gått til valgkampsjef Michael Glassner, og mer enn 366.000 har gått til John Pence, nevøen til visepresident Mike Pence, som også har fått en ledende stilling i kampanjen.

Samlet inn over 3,7 milliarder kroner

Store summer har også gått med til leie av Trumps eiendommer, blant annet har i overkant av 1,8 millioner kroner blitt brukt på å leie Trump Tower, skriver CNN. Flere av pengegavene er øremerket primærvalget i 2020, og ikke presidentvalget.

Trump gjorde lenge et stort poeng ut av at han selv ville finansiere sin presidentkampanje. Det hindret ham ikke fra å samle inn over 3,7 milliarder kroner i støtte til valgkampen han vant mot Hillary Clinton, viser statistikk fra Opensecrets.

Clinton samlet på sin side inn over 7 milliarder kroner.

