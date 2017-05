NEW YORK (VG) I et nytt intervju forteller president Donald Trump at han hadde planer om å sparke FBI-sjefen uavhengig av anbefalingen fra justisdepartementet

Det er NBC News-ankermannen Lester Holt som har fått intervju med presidenten om saken som er på alles lepper om dagen: Den omstridte sparkingen av FBI-sjef James Comey.

Intervjuet skal sendes i sin helhet natt til fredag norsk tid, men deler av det har allerede blitt publisert.

I intervjuet omtalte presidenten den tidligere FBI-sjefen som «en skrytepave».

– Jeg kom til å sparke ham uavhengig av anbefalingen, presidenten.

I oppsigelsebrevet til Comey hevdet Trump at FBI-sjefen tre ganger hadde fortalt ham at han personlig ikke var under etterforskning.

– Jeg spurte ham faktisk (om han var under etterforskning), sier Trump i intervjuet.

Skal ha møttes i middag

Han hevder at han ved en anledning snakket med Comey om dette i en middag – de to andre gangene på telefon. Mange har spurt seg om dette virkelig kan stemme – og om FBI-sjefen i det hele tatt har mulighet til å kunne kommentere en sak som fremdeles er under etterforskning.

– Jeg spurte, hvis det er mulig at han kunne si noe, om jeg var under etterforskning. Han svarte: Du er ikke under etterforskning.

– Jeg vet at jeg ikke er under etterforskning, fortsetter Trump.

Etterforskningen han viser til er FBIs undersøkelser om Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget i fjor høst, og de påståtte båndene mellom Trump-kampanjen og russiske myndigheter.

Tidligere i dag vitnet fungerende FBI-sjef Andrew McCabe foran senatets etterretningskomité, og fikk spørsmål om nettopp dette: Om han visste om Comey hadde sagt til Trump at han personlig ikke var under etterforskning.

– Jeg kan ikke kommentere noen samtaler sjefen kan ha hatt med presidenten,var McCabes svar i den åpne høringen.