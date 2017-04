Trump gratulerer Erdogan med valgseier

USAs president Donald Trump har ringt sin tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan og gratulert med seieren i folkeavstemningen om omstridte grunnlovsendringer.

Telefonsamtalen ble først omtalt av tyrkiske medier, men bekreftes natt til tirsdag norsk tid også av Det hvite hus.

Den amerikanske reaksjonen på søndagens folkeavstemning skiller seg tydelig fra EUs statsledere, som i hovedsak har vært reserverte i sine uttalelser.

Grunnlovsendringene fikk et knapt flertall på 51,41 prosent av stemmene og vil gi den Tyrkiske presidenten utvidet makt dersom de blir vedtatt.

Norges utenriksminister Børge Brende mener Erdogan har et stort ansvar for at det innledes en politisk prosess som bygger broer og ikke splitter det tyrkiske samfunnet ytterligere.

– Vi respekterer det tyrkiske folks rett til å bestemme over sin egen grunnlov, men med et så jevnt resultat er det samtidig avgjørende at president Erdogan innleder samtaler med opposisjonen og det sivile samfunn om veien videre for Tyrkia, mener Brende.

Opposisjonen i Tyrkia vil kansellere avstemningen, og observatørene fra OSSE og Europarådet har slått fast at folkeavstemningen ikke var demokratisk.

Europarådets rapportør i Tyrkia, Ingebjørg Godskesen (Frp), fortalte VG at Erdogans parti fremsto «merkelig selvsikre»i forkant, men at hun ikke selv ble vitne til brudd på valgreglene der hun var utplassert.

– Men prosedyrene for opptellingen av stemmer med uklare stempler ble jo endret underveis. Slik vi har fått det forklart hevder valgkommisjonen at dette ikke er brudd på loven, men det er jo uforsvarlig å gjøre det. Det ville ha blitt ramaskrik om noe slik hadde skjedd i Norge, forteller hun til VG på mandag ettermiddag.

Tyrkias utenriksdepartement avviser tvert observatørenes kritikk, og kaller den uakseptabel.

– De innledende funnene det snakkes om er et bilde på en forutinntatt og fordomsfull tilnærming, heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementet.