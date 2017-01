Trump godkjenner omstridte oljerørledninger

NEW YORK (VG) I desember vant demonstranter en viktig seier i kampen mot oljerørledningen Dakota Access. Nå sørger Donald Trump for at striden fortsetter.

VGs USA-KONTOR Ta kontakt og følg meg på:

E-post: marianne.vikas@vg.no

Facebook: @marianneusa

Twitter: @MarianneVikaas

Instagram: @vg_i_new_york

Tirsdag ettermiddag norsk tid fortsatte president Donald Trump (70) signeringen av sine mange presidentordre siden han fredag ble tatt i ed som USAs 45. president.

Denne gang var det oljerørledningene Keystone XL og Dakota Access som stod for tur.

Fra skrivepulten i Det ovale kontor sa presidenten at han vil reforhandle betingelsene for disse to rørledningene for å få dem bygget.

– Dette kommer til å få mange arbeidere, mange stålarbeidere tilbake i arbeider. Vi skal bygge våre egne rørledninger, slik vi gjorde i gamle dager, sier Trump.

Dette kommer ikke som en overraskelse, ettersom Trump i valgkampen lovet å godkjenne Keystone XL – det kontroversielle oljerørprosjektet fra Alberta i Canda til Texas.

Tidligere president Barack Obama vraket disse planene i desember 2015 etter flere år med utredning av det planlagte prosjektet.

Demonstranter til VG: – Kampen er ikke over

– Ikke overrasket

Dakota Access-rørledningen, som er planlagt å gå mellom delstatene Nord-Dakota og Illinois, har vært sentrum for stor oppmerksomhet de siste månedene. I hele fjor høst og deler av vinteren var det store protester mot denne oljerørledningen i urfolksreservatet Standing Rock i Nord-Dakota.

DELTOK I DEMONSTRASJONENE: Carla Youngbear (56) fra Kansas har demonstrert i Nord-Dakota. Nå er hun forberedt på videre kamp. Foto: Privat

I desember kunne demonstrantene slippe jubelen løs da Hærens ingeniørkorps, som er grunneiere av deler av ruten, ikke vil tillate at den skal gå under Missouri-elven i utfolksområdet.

Bakgrunn: Avviser rute for omstridt oljeledning

Da VG snakket med noen av demonstrantene den gang sa flere av dem at de var bekymret over hva Trump kom til å gjøre.

Tirsdag snakket VG med en av demonstrantene igjen, Carla Youngbear (56) fra Kansas. Hun er ikke overrasket.

– Alle er klar over dette og forberedt på å kjempe videre, sier hun til VG og fortsetter;

– Jeg syntes dette ikke er riktig av ham. Trump er en grådig mann.

I oktober: 126 personer arrestert i demonstrasjonene

STORE PROTESTER: Flere tusen demonstranter protesterte mot Dakota Access i flere måneder. Foto: Scott Olson , AFP

Femte presidentordre

Youngbear befinner seg nå i Kansas, men sier at det fremdeles er mye som foregår i protestleiren i Standing Rock, hvor demonstrasjonene nå trolig vil vokse seg større igjen.

Trump har eid aksjer for mellom 130.000 og 430.000 kroner i ETP, samt mellom 860.000 og 2,1 millioner kroner i Phillips 66, som eier en fjerdedel av Dakota Access. Presidenten skal nå ha solgt disse aksjene.

De siste dagene har Donald Trump signert følgende presidentordre:

* Stans i bistand til grupper som støtter abort.



* Innfører ansettelsestopp av offentlig ansatte.



* Trekker USA fra frihandelsavtalen TPP.

* Mot Obamacare, som går ut på å «minimere den økonomiske byrden» som følge av Obamacare, «i påvente av avskaffelse».

Samtidig som han signerte sin femte presidentordre, sa han også at han kommer til å kunngjøre hvem han velger til høyesterettsdommer neste uke.

Les mer: Trump som president – fem løgner det første døgnet