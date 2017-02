Trump gjør alle til «slemme» meksikanere

Åtte millioner papirløse illegale innvandrere risikerer å bli stemplet som «bad hombres» og kastet ut av USA – om Donald Trump makter å innføre nye knallharde tiltak.

Det fastslår Los Angeles Times etter at storavisen har intervjuet en rekke eksperter som har gjennomgått presidentordren til Donald Trump.

Da Trump beordret full overhaling av immigrasjonsbestemmelsene i løpet av sin første uke i Det hvite hus, ønsket han å fjerne de fleste restriksjonene på hvilke personer som kan bli deportert fra USA.

Målet til presidenten er å øke antall utvisninger fra USA med minst 75 prosent i løpet av 2017.

Det vil tilsvare 400.000 personer, samme antall utvisninger som det var i 2012 under Barack Obamas første periode.

I fjor ble 235.000 personer utvist fra USA.

Anholde absolutt alle



Trump har utallige ganger erklært at han kun er ute etter «bad hombres» – et utrykk som spiller på at meksikanske menn er slemme – men de nye direktivene innebærer at myndighetene i realiteten kan anholde absolutt alle som en eller annen gang har krysset grensene til USA på ulovlig vis.

MER AV DETTE: Yesenia Pereyda-Martinez ble arrestert av immigrasjonsoffiserer i Chicago, flydd til Harlingen i Texas og satt på en buss til Brownsville, hvor hun ble ført til grensen til Mexico og løslatt. Foto: AFP

Målgruppen for utkastelse av papirløse innvandrere i stor skala omfatter langt flere nasjonaliteter enn de syv landene som det omstridte innreiseforbudet omfattet, inntil ordren ble avvist av en føderal dommer på fredag og Trumps anke ble avvist i dag morges.

Færre enn én millioner personer har i løpet av de siste ti årene blitt innvilget innreise til USA fra Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

Ifølge Los Angeles Times er det aldri tidligere blitt gjennomført deporteringer i så massiv skala fra USA som Trump nå planlegger å gjennomføre.

Konsekvensene vil merkes godt: Familier vil bli splittet, næringer som lever av immigranter vil rammes, avlinger vil råtne på rot og næringer som lener seg på immigranter vil oppleve mangel på billig arbeidskraft.

Kraftig utvidelse



Innskjerpingen innebærer en kraftig utvidelse av Barack Obamas beslutning om å bare utvise nylig ankomne illegale immigranter og kriminelle som gjentatte ganger har begått lovbrudd.

Mens Trump-administrasjonen nå tar sikte på å utvise så mange som åtte millioner illegale innvandrere, antok Obama-administrasjonen at det kun var snakk om å utvise 1,4 millioner personer.

UT MED PAPIRLØSE: En gruppe demonstranter i San Diego protesterer mot det de oppfatter som slapp håndheving av immigransjonsloven. Foto: REUTERS

– Det kommer til å bli kaotiske tilstander om dette skal håndheves. De påstår at myndighetene barev skal gå etter kriminelle, mens det i virkeligheten er snakk om å anholde så mange personer som mulig, sier tidligere leder av det amerikanske advokatforbundet, David Leopold, til Los Angeles Times.

11,2 millioner illegale



Resten av de totalt 11,2 millioner personene som oppholder seg ulovlig i USA er ifølge uavhengige Pew Research Center personer som ikke er reist ut av landet etter at oppholdstillatelsen er utgått.

Trump prioriterer å kaste ut personer som er tiltalt, men ennå ikke dømt, for kriminelle forhold, de som mottar offentlige velferdsgoder og matkuponger ved å bruke falske ID-papirer og kjører bil uten gyldig førerkort.

Trump har også undertegnet en presidentordre som instruerer bygging av en mur på grensen mellom USA og Mexico.

– Vi skal få ut de dårlige folkene – kriminelle, narkolangere, gjenger, gjengmedlemmer og kartell-ledere. Deres dager er talte i vårt land, erklærte Trump.

