Trump fornærmet franskmenn – nå er han gjest

PARIS (VG) Når USAs president Trump inntar Paris dagen før den franske nasjonaldagen, forventes det kaos både på veiene og i Elyséet.

« Paris er ikke lenger Paris» sa Donald Trump i februar, og viste til sin venn Jim som visstnok er redd for å besøke Frankrike etter terrorangrepene de siste årene. «Spør franskmenn hvordan de har det. Ikke bra, det sier jeg dere. Faktisk skikkelig, skikkelig dårlig», konstaterte Trump foran en kongress i det republikanske partiet den gang.

Torsdag får den amerikanske presidenten sjansen til selv å vurdere hvordan det står til i Lysenes by. Frankrikes president Emmanuel Macron har invitert Trump på hjemmebesøk for å overvære selveste Bastille-dagen, franskmenns nasjonaldag og årsdagen etter angrepene i Nice 14. juli i fjor.

Middag i Eiffeltårnet



Air Force 1 er estimert å lande på Orly flyplass utenfor Paris litt før klokken 9 torsdag morgen. Like etter blir presidentparet kjørt i kortesje inn til sentrum, noe som gjør at trafikken i en periode blir stanset, skriver France Bleu, og oppfordrer reisende til å unngå å ferdes på veiene torsdag og fredag. Enkelte undergrunnsstasjoner stenges også i forbindelse med besøket.

President Macrons kontor har sendt ut en pressemelding med planene for besøket. 15.30 er første fastsatte tidspunkt på programmet, med en velkomstseremoni etterfulgt av et møte mellom statslederne. 18.15 vil de to holde en felles pressekonferanse, hvor fornærmede franskmenn venter i spenning på om Trump kommer til å trekke tilbake sine beskrivelser av Frankrike som et land «ingen ønsker å dra til».

Klima er potensielt et annet brennhett tema når de to møtes. Trump og

Macron står for veldig ulike linjer i miljøpolitikken. Da USAs president trakk landet fra den forpliktende Parisavtalen i juni, kontret Macron det med en video hvor franskmannen oppfordrer til å «make our planet great again», et ordspill på Trumps motto.

Torsdagen i den franske metropolen avsluttes med en bedre middag på den kjente restauranten Jules Verne i selveste Eiffeltårnet.

BRUKTE TRUMPS UTTRYKK: Emmanuel Macron svarte på Trumps retrett fra Parisavtalen med å oppfordre til å « make our planet great again» FOTO: AFP

Den påfølgende dagen, Frankrikes nasjonaldag, vil den amerikanske Commander in Chief delta på militærparaden i sentrum av Paris. I år er det hundre år siden USA gikk inn i første verdenskrig. Trump vil også treffe amerikanske soldater i Paris før presidentparet reiser fra byen fredag formiddag.

Melania ville «se alt»

Mens Donald og Emmanuel har bilaterale møter, skal den kvinnelige delen av vertskapet ta seg av Melania Trump.

Det faktum at Melania visstnok elsker Paris har blitt litt av en hodepine for den franske sikkerhetstjenesten. USAs førstedame skal på den korte tiden hun er i Paris, ha ønsket å «se alt» av attraksjoner, melder radiokanalen Europe1.

Besøk ved kjente steder som Notre-Dame-katedralen og Louvre-museet vil fra Secret services side kreve at attraksjonene tømmes for folk, noe som ikke er gjort i en håndvending. Å stenge kunstelskende turister ute på grunn av en amerikansk førstedame, ville nok heller ikke tjent Paris´ rykte. Et kompromiss ser ut til å ha blitt nådd ved at Brigitte Macron tar med Melania på en 45 minutters båttur på Seinen, slik at Donald Trumps kone får se det meste av byens kjente monumenter fra sjøsiden.