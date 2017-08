Trump fordømmer nynazistene

President Trump sier at all rasisme er ondsinnet og kaller Ku Klux Klan, nynazister og andre tilhengere av hvit overmakt for «motbydelige».

USAs president Donald Trump sa endelig ordene mange hadde ventet på da han ga en kort uttalelse for pressen i Det hvite hus mandag kveld, norsk tid.

– Som jeg sa på lørdag, fordømmer vi på sterkest mulig måte denne grove utvisningen av hat, fordommer og vold. Det har ingen plass i USA. Og som jeg har sagt mange ganger før: Uansett hudfarge lever vi under samme lover, og vi salutterer det samme store flagget, og vi er alle skapt av den samme allmektige Gud, sier Trump.

– Rasisme er ondskap, og de som utøver vold i dens navn er kriminelle og bøller, inludert Ku Klux Klan, nynazister og hvite raseekstremister, fortsetter presidenten.

Trump er blitt kritisert fra nær sagt alle hold for at han ikke spesifikt har tatt avstand fra hvite raseekstremister og nazisympatisører i Virginia.

Da Trump uttalte seg om sammenstøtet på lørdag, holdt han seg til å si at han fordømte hatet, fordommene og volden «på mange sider».

En kvinne ble drept da en bilfører kjørte rett inn i en gruppe mennesker som protesterte mot en opptog av hvite raseekstremister. Marsjen var et uttrykk for ekstremistenes misnøye med en plan om å fjerne en statue av sørstatsgeneral Robert E. Lee fra en park i Charlottesville.

Den 20 år gamle James Alex Fields jr. er pågrepet og siktet for bilangrepet. Han ble framstilt for varetektsfengsling mandag via videolink fra fengselet.

Den 20 år gamle James Alex Fields jr. er pågrepet og siktet for bilangrepet. Han ble framstilt for varetektsfengsling mandag via videolink fra fengselet. Han får ikke slippe ut mot kausjon. Siktelsen lyder på forsettlig drap.