Trump før Putin-møte: Vil ikke gå i detaljer om innblanding i valget

WASHINGTON, D.C./HAMBURG (VG) Det er ingen tvil om at møtene til Donald Trump får mest oppmerksomhet under G20-helgen.

Fredag møter han Russlands Vladimir Putin for første gang som president.

– Vi oppfordrer Russland til å stoppe sine destabiliserende aktiviteter i Ukraina og andre steder og å stoppe sin støtte til fiendtlige regimer som Syria og Iran, og i stedet slå seg sammen med ansvarlige nasjoner i vår kamp mot våre felles fiender og forsvaret mot selve sivilisasjonen, sa Trump i en tale i Polens hovedstad Warszawa torsdag formiddag.

Der kom han også med en slags innrømmelse av at Russland forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget i fjor.

– Jeg tror det kan ha vært Russland, men det kan også ha vært andre folk og land. Jeg vil ikke gå inn i detaljer, sa Trump, før han la til:

– Men ingen vet sikkert.

De store amerikanske etterretningsorganisasjonene har derimot sagt at det ikke er noen tvil om dette. Det samme sier de aller fleste politikere, fra både Republikanerne og Demokratene, i Washington, D.C.

Få forventninger



Fredag klokken 15.45 skal altså Donald Trump og Vladimir Putin møtes for første gang siden førstnevnte ble president i januar. Etter at man først snakket om et kort, forholdsvis uformelt møte, har planene blitt endret. Nå er det lagt opp til en fullskala, bilateralt møte, forventet å vare i en halvtime.

DEMONSTRASJON: Tysk opprørspoliti pågriper en demonstrant i Hamburg torsdag kveld. Foto: Pawel Kopczynski , Reuters

Temaer som terrorisme, Syria og Nord-Korea er blant det man regner med de to kommer til å snakke om. Hvorvidt Russland forsøkte å påvirke valget i USA, er ikke ventet å bli et tema.

Professor og Russland-ekspert ved George Washington University i USAs hovedstad, David Szakonyi, sier til VG at det trolig ikke vil komme mye substansielt ut av det første møte mellom de to presidentene.

Han tror derimot på en dragkamp mellom Trump og flere av hans viktigste sikkerhetsrådgivere.

FAKTA OM G20 G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, samt EU. Norge er ikke med. De 19 statene er: Argentina, Australia, Brasil, Canada, Frankrike, India, Indonesia, Italia, Japan, Kina, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia, Tyskland og USA. Flere internasjonale organisasjoner deltar på G20-møtene, deriblant Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken. Til sammen representerer medlemmene rundt 85 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP) og en tilnærmet like stor andel av verdenshandelen. G20 har ingen formell beslutningsmyndighet. Men slutterklæringene fra møtene peker ut retningslinjer for hva de mektige landene kan og bør gjøre. Formannskapet i G20 går på rundgang. I år har Tyskland formannskapet. Årets toppmøte holdes i Hamburg i juli. Torsdag møtes utenriksministrene i Bonn. Det er ventet opp mot 100.000 demonstranter i løpet av de to dagene møtet varer. 20.000 politifolk utstyrt med opprørsutstyr, pansrede kjøretøyer, helikoptre og overvåkningsdroner er utstasjonert i byen. (NTB)



– Han kan nok komme til å forsøke å gå utenom det planlagte opplegget i et håp om å sikre en liten avtale med Putin rundt kampen mot terrorisme og samarbeid i Syria. Samtidig vil han være under et kraftig press fra sikkerhetsrådgiverne til å inntil videre holde på USAs linje overfor Russland, og ikke å komme med noen forhastede imøtegåelser, sier Szakonyi.

Professoren mener det mest sannsynlige er at Trump vil fortsette det han omtaler som «presidentens mangel på utforming av en Russland-politikk».

– Det var det vi så i gårsdagens tale i Warszawa.

Voldsomme demonstrasjoner



Mens Trump ble møtt med taktfaste «USA! USA! USA!» rop fra et jublende publikum da han holdt tale i Polens hovedstad på formiddagen i går, var det noe helt annet som møtte ham i Angela Merkels hjemby Hamburg, der G20-møtet blir arrangert, på ettermiddagen.

Et stort banner med påskriften «G20 Welcome 2 Hell» ble holdt opp fremst i toget med flere tusen demonstranter.

Allerede minutter etter at demonstrasjonen startet ved Fischmarkt var stemningen veldig aggressiv mellom de svartkledde demonstrantene fremst i toget og opprørspolitiet, som over høyttalere ba disse om å ta av seg finlandshettene mange hadde på.

VG ble sammen med flere fredelige demonstranter fanget mellom de to mens det ble kastet flasker og smelt av fyrverkeri og røykbomber fra demonstranter. Politiet svarte umiddelbart med å bruke vannkanoner. Flere personer ble skadet og måte bli fraktet bort på båre.

Diskuterte terror og atomtrussel



Like før satt Donald Trump og Tysklands forbundskansler i et over timelangt møte, der også landets utenriksministre Rex Tillerson og Sigmar Gabriel deltok.

I en kort pressemelding fra den tyske regjeringen sent torsdag kveld kommer det frem at terror, konflikten i Øst-Ukraina, Midtøsten og atomtrussel var blant det som ble diskutert.

Trump og Merkel har så langt hatt et anstrengt forhold, og er uenige om flere viktige temaer, som Parisavtalen om klima og handel. Det er uklart om disse tingene ble tatt opp i møtet, men det er ventet at det i løpet av G20-samlingen vil bli tema.

I et Europa Donald Trump forlot i usikkerhet etter hans første besøk til kontinentet, er spenningen naturlig nok stor når USAs president nå på nytt har tatt turen.

Ved forrige besøk, i juni – der han blant annet var innom NATO-toppmøtet i Brussel –, unnlot han spesifikt å nevne at USA fremdeles står bak NATOs artikkel 5, om at et angrep på et medlemsland er et angrep på alle.

Blant de som ga uttrykk for usikkerhet var nettopp Merkel, da hun i etterkant av møtet sa at tiden der Europa kunne stole fullstendig på hjelp fra andre er over. Derfor er Trumps møter med ledere fra Europa og andre land i verden nå så viktige.

Vurderer «alvorlige ting» mot Nord-Korea



Denne gang var Trump derimot langt tydeligere i sin NATO-støtte.

– Til dem som kritiserer vår harde linje, vil jeg påpeke at vi ikke bare i ord, men også i handling har vist at vi står fast bak artikkel 5, forpliktelsen til kollektivt forsvar. Det er lett å si noe, men handling er det som teller, sa Trump sin tale i Warszawa.

På en pressekonferanse i samme by kom han inn på det som USA for tiden ser på som kanskje den største trusselen mot eget land, nemlig Nord-Koreas stadige prøveoppskytinger av raketter.

– Noe må gjøres med det. Vi får se hva som skjer. Jeg liker ikke å snakke om hvilke planer jeg har, men vi vurderer seriøse ting, uten at jeg vil trekke noen rød linje, sa den amerikanske presidenten.