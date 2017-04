Trump før Kina-møte: Villig til å løse Nord-Korea selv

Donald Trump sier USA er villige til å handle alene dersom ikke Kina tar en hardere linje mot truslene fra Nord-Korea.

Presidenten fortsetter dermed å legge press på Kina i kampen mot den pågående atomvåpen-trusselen fra Kim Jong-un, som han tidligere har omtalt som «et stort,stort problem».

– Kina har stor innflytelse over Nord-Korea. Kina vil enten bestemme seg for å hjelpe oss med Nord-Korea eller ikke, sier Trump i et intervju med Financial Times, som også er gjengitt av CNN og AP.

– Hvis de gjør det, vil det være bra for Kina, og hvis de ikke gjør det, vil det ikke være bra for noen, fortsetter han.

Han bekrefter at dette blir et sentralt tema når den kinesiske presidenten Xi Jingping besøker Donald Trump på feriestedet Mar-A-Lago i Florida senere denne uken.

Møtet mellom de to statslederne blir det første siden sistnevnte tiltrådte som president i slutten av januar.

Han ønsker ikke å si noe om hvordan USA skal takle truslene fra Nord-Korea, men er klinkende klar på følgende:

– Hvis ikke Kina vil løse Nord-Korea, så gjør vi det selv.

PROVOSERER: Nord-Koreas leder Kim Jong-un gliser bredt etter å ha vært vitne til en missil-test i starten av mars. Foto: Kcna , Reuters

Dette er langt fra første gang at USA ber Kina om å gjøre mer for å stanse atomvåpentrusselen fra nabolandet, og Trump har tidligere vært klar på at «Kina har gjort lite for å hjelpe» – uten at det tilsynelatende har endret noe særlig.

Nord-Korea har de siste månedene gjennomført flere truende rakettester, og flere frykter en ny atomprøvesprengning i det lukkede landet.

Forrige måned sammenlignet Kinas utenriksminister den økte spenningen mellom USA, Sør-Korea og Nord-Korea med to akselererende tog som kjører rett mot hverandre uten at noen er villige til å endre kurs.

Det er imidlertid svært uklart hvordan den kinesiske presidenten kommer til å reagere på presset fra Trump: Forholdet mellom de to landene har vært preget av usikkerhet helt siden valgkampen.

USAs president har blant annet beskyldt Kina for valutamanipulering og urettferdig handelspolitikk.

I tillegg har han truet med å øke tollen på kinesiske importvarer, og etter valget fornærmet han også sine kinesiske kolleger da han snakket med Taiwans president på telefonen.

