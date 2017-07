Trump fastholder at Mexico skal betale for grensemur

USAs president Donald Trump står på sitt, og krever fortsatt at Mexico skal betale for en grensemur mellom de to landene.

Det skal ha kommet frem i forbindelse med et møte mellom Trump og Mexicos president Enrique Peña Nieto på sidelinjen av G20-toppmøtet i Hamburg fredag.

Før møtet fikk Trump spørsmål om han fortsatt vil at Mexico skal betale for den planlagte grensemuren mellom de to landene.

– Absolutt, svarte Trump, ifølge Washington Post.

Trump sa også at det «er fantastisk å være sammen med min venn, presidenten av Mexico». Peña Nieto sa på sin side at han håper å fortsette en «pågående dialog», ifølge NTB.

Skal reforhandle frihandelsavtale

På selve møtet diskuterte de to presidentene felles regionale utfordringer, som narkotikahandel, ulovlig innvandring og krisen i Venezuela. De skal også ha snakket om hvor viktig det er å reforhandle frihandelsavtalen mellom landene, ifølge en pressemelding fra Det hvite hus.

Ifølge AP sier ikke pressemeldingen noe om de to snakket om den planlagte grensemuren.

Les også: Trumps krav til muren: Umulig å klatre i eller grave seg under

Har avvist kravet tidligere

Mexico har tidligere slått tilbake mot Trumps planer om å la Mexico ta regningen for muren.

I januar sa Mexicos president at de på ingen måte godtar Trumps krav.

– Mexico tror ikke på murer. Jeg har sagt det før: Vi vil ikke betale for noen mur, sa Peña Nieto den gang.

Mexico har også tidligere vært rasende på Trumps deportasjonspolitikk, og Mexicos president avlyste sitt planlagte USA-besøk etter at Trump uttalte at Mexico skulle betale 100 prosent av kostnaden av den mye omtalte grensemuren.

Les også: De ønsker Trumps mur hjertelig velkommen

Stor spenning rundt G20-møtet

Det har vært store demonstrasjoner i Tyskland i forbindelse med G20-møtet. Politi og demonstranter i Hamburg barket sammen torsdag, og ifølge CNN ble minst 76 politimenn skadet i sammenstøtene. En av politimennene skal ha fått en alvorlig øyeskade som følge av fyrverkeri.

USAs førstedame Melania Trump deltar ikke på programmet for G20-statsledernes ektefeller i Hamburg fredag, på grunn av sikkerhetssituasjonen i byen.

– Vi har ikke en sikkerhetsklarering til å kunne forlate hotellet, sier en talsperson for Melania Trump til det tyske nyhetsbyrået DPA.

Ifølge nyhetsbyrået skal ektefellearrangementet nå blitt flyttet, på grunn av en sikkerhetsrisiko i forbindelse med G20-demonstrasjonene.