Trump etter helsereform-fiasko: – Jeg er veldig skuffet

WASHINGTON, D.C. (VG) Natt til i tirsdag kollapset republikanernes forslag til ny helselov. Tirsdag kveld røk også deres plan B.

Allerede tidlig i valgkampen gikk Donald Trump offensivt ut og sa at han skulle avskaffe og erstatte «den katastrofale» helseloven hans forgjenger Barack Obama fikk gjennom. De ordene har presidenten gjentatt utallige ganger. Senest for få dager siden.

Dette har vært en av hans store kjernesaker som president. I syv år har republikanerne i Kongressen kjempet for det samme.

Derfor omtales det som en fiasko for Trump når det natt til tirsdag ble klart at republikanernes forslag til ny helselov ikke får flertall etter at to av deres egne senatorer, Mike Lee og Jerry Morgan, gikk ut og sa de ikke kunne støtte forslaget.

Hørt snakk i syv år



Allerede hadde minst to andre gjort det samme, og dermed var det umulig å nå de nødvendige 50 stemmene Senatets flertallsleder, Mitch McConnell, trengte for å få gjøre forslaget om til lov. Dette til tross for at hans parti har flertall i Senatet.

– Jeg er veldig skuffet. I syv år har jeg hørt republikanere snakke om å avskaffe og erstatte «Obamacare», men nå har de ikke utnyttet muligheten når den først var her, sier Donald Trump i et kort møtet med pressen tirsdag.

På Twitter skriver presidenten at selv om de fleste var lojale og jobbet hardt for å få gjennom reformen, sviktet noen få partifeller dem.

Etter kollapsen ønsket han, McConnell og flere andre republikanere i stedet gå for plan B, å bare avskaffe «Obamacare» umiddelbart, for så å bruke to år på å komme opp med en ny reform som skal erstatte den.

FLERTALLSLEDER: Senator Mitch McConnell, republikaner fra Kentucky, fikk ikke flertallet han trengte for å vedta ny helselov i USA.

– Noe må gjøres



Visepresident Mike Pence, som har vært svært aktiv i arbeidet med å sikre flertall for en ny helsereform, var tirsdag krystallklar på det samme.

– Vi støtter McConnels forslag om å avskaffe «Obamacare» nå og erstatte den senere. Å ikke gjøre noe nå er ikke et alternativ. Kongressen må gjøre jobben sin, og de må gjøre den nå, sier Pence, som mener at Obamas helselov gjør livet verre for mange amerikanere for hver dag den fortsetter å eksistere.

– «Obamacare» har feilet, og den må forsvinne, fortsetter visepresidenten.

Det tok likevel ikke lang tid før alt tydet på at også plan B ryker. Et par timer etter visepresidentens uttalelse var det klart at minst tre republikanske senatorer har sagt at de ikke vil gå med på å fjerne «Obamacare» uten å ha en erstatning klar. Susan Collins og Lisa Murkowski har allerede sagt et klart nei til dette. Ifølge Washington Examiner har trolig også Shelly Moore Capito bestemt seg for å si nei.

Det betyr at McConnell allerede har mistet for mange stemmer. I så fall er Plan B også historie. McConnell sier tirsdag kveld at han likevel snarlig vil ha en avstemning.

Vil ha samarbeid



ARRESTERT: En av flere personer som ble pågrepet av politiet i kontorbygningene til Senatet mandag under en demonstrasjon mot forslaget til ny helselov.

Presidenten sier nå at de bare bør la «Obamacare» gå sin gang slik at alle kan se hvordan den feiler av seg selv.

– Da vil demokratene komme til oss og spørre hva vi kan gjøre for å fikse dette. Noe må skje. Kanskje det ikke skjer så raskt som jeg hadde håpet, men det kommer til å skje og det kommer til å bli bra, sier Trump.

Demokratene håper nå at de to partiene kan komme sammen og jobbe om et nytt lovforslag.

– Det bør være krystallklart for republikanerne at kjernen i dette forslaget ikke går an å forhandle om. I stedet bør de komme tilbake med noe bedre som vi kan samarbeide om, sa minoritetsleder Chuck Schumer fra talerstolen i Senatet tirsdag.

Schumer, som hevder at over 30 millioner mennesker vil miste helseforsikringen sin dersom man fjerner den eksisterende loven uten å erstatte den med noe annet, innrømmer at det ikke er alt i dagens lov som fungerer optimalt. Han sier derfor at han gjerne blir med på et tverrpolitisk prosjekt for å bedre de tingene.

– Jeg tror også at flere republikanere ønsker det, men frykter at deres ledere ikke vil lytte til dem, sier han.

Lite populær



For presidenten kommer «Trumpcare»-fiaskoen på et tidspunkt det han i meningsmålinger opplever lav støtte i befolkningen. I en måling gjort for ABC News og Washington Post sier bare 36 prosent at de er fornøyde med jobben Donald Trump gjør. En Gallup-undersøkelse viste samme tall.

En oversikt CNN har laget viser at av de 14 siste presidentene har bare seks av dem på noe tidspunkt i sin presidentperiode hatt lavere oppslutning, og da har det stort sett vært på et langt senere tidspunkt. For Trump skjer dette allerede etter første halvår.

Samtidig som støtten hans synker skjer det samme med dollarkursen. Etter at det ble klart at helsereformen ikke får flertall falt dollarindeksen, som måler den amerikanske dollaren opp mot en rekke store valutaer, lavere enn den har vært de siste 10 månedene.

I norske kroner koster én amerikansk dollar nå 8,08 kroner. Til sammenlikning kostet den rundt 8,5 kroner for en måned siden.

Donald Trump sliter også med den fremdeles pågående Russland-etterforskningen. Nesten daglig dukker det opp nye opplysninger i media rundt møtet hans sønn hadde med en russisk advokat. Tirsdag ble den åttende personen som skal ha vært med på møtet identifisert. Dette var Ike Kaveladze, som jobber for firmaet til Algarov-familien, som var de som tok initiativ til møtet.