Trump er årets døvetegn i Sveits

Den spesielle frisyren var avgjørende da Donald Trump fikk sitt eget tegn i det sveitsiske tegnspråket. Nå er det kåret til årets tegn.

For å si «Trump» på det sveitsiske tegnspråket, må du legge høyre håndflate flatt på toppen av hodet. Tegnet vant i hard konkurranse med tegnene for «Netflix», «vegan» og «deportasjon».

Kåringen har fått stor medieoppmerksomhet.

NORSK VARIANT: Paal Richard Peterson, som er leder for NRK Tegnspråk, viser det norske tegnet for Trump. Foto:

– Vi forventet egentlig ikke det, hørende er vanligvis ikke så opptatt av nye døvetegn, sier Roland Wagner i en uttalelse fra den sveitsiske døveforeningen.

– Den avgjørende faktoren for valget av «Trump» var at tegnet er enkelt fordi det signaliserer hans praktfulle hårsveis, og fordi det har etablert seg raskt i folks bevissthet, sier Wagner

Trump-tegnet i det norske tegnspråket skiller seg litt fra det sveitsiske, ved at hånden holdes lavere, og med en liten knekk.

– Da vi jobbet med å finne et tegn for Donald Trump, måtte vi først se hvilket tegn som ble etablert i Norge, sier Paal Richard Peterson, leder for NRK Tegnspråk. Han forklarer at ikke alle, men enkelte personer, slik som Trump får sitt eget tegn.

– I Norge ser mange til USA og hvilke tegn som brukes der. Så etter hvert, når tegnet brukes, kommer det frem en versjon som alle oppfatter. Vi finner ikke på tegn, men ser hva som etablerer seg og som passer naturlig inn i norsk tegnspråk, forklarer Peterson.