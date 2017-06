Trump dropper Storbritannia-besøk: Vil ikke møte britiske demonstranter

Donald Trump satte sinnene i kok da han gjorde narr av Londons borgemester på Twitter. Nå vil ikke Trump komme på besøk, før britene tar han imot med åpne armer.

Det kom frem i en telefonsamtale mellom Trump og statsminister Theresa May for et par uker siden, skriver avisen the Guardian.

Trump skal ha sagt at han ikke kommer på besøk så lenge det er storskala demonstrasjoner mot ham når han gjester landet.

Ifølge kilder på statsministerens kontor, som var tilstede i rommet da samtalen fant sted, ble May svært sjokkert over beskjeden, som i praksis legger Trumps besøk på is langt frem i tid.

Ikke trukket invitasjon



Theresa May var det første statsoverhodet som gjestet Donald Trump, syv dager etter at han var innsatt som president i Det Hvite Hus.

INGEN GJENFORENING MED DET FØRSTE: Slik så det ut da USAs president Donald Trump møtte statsminister Theresa May på G7-møtet i Italia i mai. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

På en felles pressekonferanse sa May at hun at hadde overlevert en invitasjon fra den britiske dronning Elizabeth til Trump og kona Melania, og Trump hadde takket ja til å komme på besøk senere i år.

Ifølge The Daily Mail har ikke dronningen eller May trukket tilbake invitasjonen.

«Vi vil ikke kommentere spekulasjoner om innholdet av en privat telefonsamtale», sier statsministerens kontor i en pressemelding.

Trump har den siste tiden gjort seg svært upopulær i Storbritannia.

Harselerte timer etter terror



Bare timer etter terroren i London, hvor åtte mistet livet, gjorde Trump narr av Londons borgermester Sadiq Khan på Twitter.

– Vi må slutte å være politisk korrekte og sette igang med å sikre vårt folk. Hvis vi ikke blir smarte, blir det bare verre, tvitret Trump før han fortsatte:

– Minst syv drept og 48 skadet i terror-angrep og Londons borgermester sier det «ikke er noen grunn til bekymring!» følger han opp minutter senere.

Problemet var bare at Khan aldri hadde sagt noe sånt.

Borgemesteren hadde uttalt at byens innbyggere ville se mer politi i gatene de neste dagene, men at det ikke var grunn til å bekymre seg for det.

I en pressemelding svarte Khan at Trump feilsiterte ham og at han hadde bedre ting å gjøre enn å sitte og svare på Trumps tweets.

Men da var den amerikanske presidenten rask på twitterlabbene.

– Patetisk unnskyldning av London borgemester Sadiq Khan som måtte tenke for på sin «ikke grunn til bekymring» uttalelser, svarte Trump.



– Trekk invitasjon



Khan skal da ha bedt britiske myndigheter om å trekke tilbake invitasjonen til Trumps statsbesøk.

– Jeg synes ikke vi skal rulle ut den røde løpere for USAs president under disse omstendighetene hvor hans politikk går i mot alt vi står for, sa Kahn, ifølge The Guardian.

– Når du har et nært forhold er det akkurat som når du har en nær kompis. Du står sammen med dem på tross av motsetninger, men du sier imot dem når de tar feil. Det er mange ting Donald Trump tar feil om.

USAs ambassadør til Storbritannia, Lewis Lukens, var også på Twitter. Istendenfor å forsvare sin egen president, ga ambassadøren full støtte til Khan:

– Jeg berømmer den sterke ledelsen til @MayorofLondon da han ledet byen fremover etter det grusomme angrepet, skrev Lukens på twitter.

Etter det har Trump-tilhengere forlangt at ambassadøren må gå av.

En rekke britiske kjendiser og politikere har blitt kraftig provosert av Trumps tweet.

– Det heter «lederskap», Donald. Terroristene var døde åtte minutter etter at politiet fikk telefonen. Hvis vi trenger en alarmist, så ringer vi, skrev Harry Potter-forfatter J.K Rowling på Twitter.