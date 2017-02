Trump dropper den årlige middagen for pressen

Den amerikanske presidenten dropper den tradisjonsrike korrespondentmiddagen.

I en årrekke har det vært fast inventar under den kjente middagen at presidenten holder en humoristisk tale om forholdet til reporterne som dekker Det hvite hus.

I år ser det imidlertid ut til å bli annerledes.

Lørdag tvitret nemlig Donald Trump at han ikke vil være til stede under årets middag. Han ønsker samtidig at de andre som er der har en fin kveld.

Uttalelsen fra Trump kommer etter at forholdet til pressen har eskalert den siste tiden. Denne uken kalte den amerikanske pressen for en fiende av folket.

Siden Trump ble tatt i ed i januar, har han stadig havnet på kanten med store deler av den amerikanske pressen. Fredag ble han beskyldt for å utestenge de meste kritiske mediene fra et pressemøte.

Les også: Obama spøkte med muslimrykter, homonekt og Hillary

Tidligere har den nåværende presidenten vært offer for latterliggjøring under gallamiddagen.

Daværende president Barack Obama har tullet med den nåværende presidenten flere ganger under middagen fordi Trump beskyldte ham for ikke å være amerikansk statsborger under valgkampen i 2008.

Les også: – Er ikke den flotte muslimske sosialisten jeg pleide å være

President Obamas taler under den årlige korrespondentmiddagen ble godt mottatt.