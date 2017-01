Trump diskuterte krig og fred med flere av verdens toppledere

President Donald Trump snakket lørdag med flere stats- og regjeringssjefer på telefon. Han og Russlands president Vladimir Putin ble enige om å samkjøre kampen mot IS.

– Presidentene ga uttrykk for nødvendigheten av reell koordinering av den russiske og amerikanske innsatsen som har som mål å bekjempe IS og andre terrorgrupper i Syria, sto det å lese på Kremls hjemmesider.

Lørdagens telefonmøte var det første mellom Trump og Putin etter at Trump ble innsatt som president for en drøy uke siden.

Snakket om IS

Trump og Putin ble også enige om å styrke forholdet mellom sine to land og «å bli likemenn», ifølge Kreml.

I tillegg til å drøfte kampen mot IS i Syria, diskuterte de også situasjonen i Ukraina, og de avtalte å finne en dato for et amerikansk-russisk toppmøte. Trump og Putin skal imidlertid ikke ha tatt opp spørsmålet om USAs sanksjoner mot Russland.

Det hvite hus har ennå ikke kommentert hva de to presidentene snakket om.

Trump snakket med til sammen fem stats- og regjeringssjefer på telefon lørdag, deriblant Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president François Hollande.

Ifølge Merkels kontor var hun og Trump begge enige om hvor viktig NATO er for å bevare fred og stabilitet, og de var også enige om å intensivere kampen mot terrorisme og voldelig ekstremisme styrke.

Hollande-refs

Hollande advarte på sin side Trump mot å innta en altfor proteksjonistisk linje og ba ham om å respektere prinsippet om å hjelpe mennesker på flukt.

Fredag undertegnet Trump en presidentordre som blant annet nekter syriske flyktninger å komme til USA på ubestemt tid.

Trump begynte telefonrunden med Japans statsminister Shinzo Abe, før han snakket med henholdsvis Merkel, Putin og Hollande. Sistemann på listen var Australias statsminister Malcolm Turnbull.

