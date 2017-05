USAs president Donald Trump stiller seg kritisk til at en spesialetterforsker skal granske mulige bånd til Russland, og går til motangrep på anklagene.

Onsdag ble den tidligere FBI-direktøren Robert Mueller utpekt som spesialetterforsker, for å undersøke hvorvidt det har vært russisk innblanding i det amerikanske valget.

Avgjørelsen kommer etter at Trump sparket FBI-sjef James Comey og etter anklagene om at presidenten skal ha forsøkt å stanse FBIs Russland-etterforskning. I notatet står det angivelig at Trump personlig ba Comey stanse etterforskningen av USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Dette får Trump til å ta til tastaturet.

– Med alle de ulovlige handlingene som fant sted i Clinton-kampanjen og Obama-administrasjonen, var det aldri utnevnt et spesialråd, skriver Trump på Twitter.

– Dette er den største heksejakten på en politiker i amerikansk historie, skriver han i neste tweet.

– Ingen har blitt dårligere behandlet

Dette er ikke første gang Trump har klaget over kritikken som har haglet den siste tiden.

I en tale til avgangsstudenter ved den amerikanske kystvaktens akademi i New London i Connecticut, fortalte Trump onsdag om hvor dårlig han har blitt behandlet.

– Ingen annen politiker i historien har blitt behandlet dårligere eller mer urettferdig, sa Trump, uten å direkte henvise til FBI-kritikken.

Han understreket at det amerikanske folk har forståelse for planene han håper å kunne gjennomføre og la til at han ikke ble valgt for å tjene amerikanske medier eller den politiske eliten.

Sammenliknes med Watergate

Republikaneren John McCain sammenlikner situasjonen med Watergate-skandalen, og mener avsløringene har samme omfang som skandalen som tvang president Richard Nixon til å gå av i 1974.

– Annenhver dag kommer det noe nytt, sa McCain tirsdag.

Amerikanske etterretningsorganisasjoner mener Russland forsøkte å hjelpe Trump og stikke kjepper i hjulene for Hillary Clinton før presidentvalget i USA i fjor.

Det er ikke funnet bevis for at Trumps folk og russerne samarbeidet.

