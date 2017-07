Trump bytter ut stabssjefen

Donald Trump skriver på Twitter at han har erstattet stabssjef Reince Priebus i Det hvite hus.

– Jeg har gleden om å informere om at jeg har akkurat utnevnt John F Kelly som stabsjef. Han er en flott amerikaner, skriver Trump og fortsetter:

– Og en stor leder John har også gjort en spektakulær jobb i Sikkerhetsdepartementet. Han har også vært en sann stjerne i min administrasjon.

Kelly ble utnevnt som USAs sikkerhetssjef av Trump i Januar. Han er også tidligere marineoffiser.

– Jeg vil takke Reince Pribus for hans tjeneste og dedikasjon til hans land. Vi oppnådde masse sammen og jeg er stolt av han!, skriver Trump videre.

Trumps nye kommunikasjonsdirektør Anthony Scaramucci, har nylig gått til angrep på stabssjefen.

Den tidligere stabssjefens relasjon til Trumps nyankomne kommunikasjonssjef Anthony Scaramucci har vært tema for mye oppmerksomhet den siste tiden.Det er en dårlig skjult hemmelighet i Washington D.C. at de to er bitre rivaler med hver sin maktbase.

Kommunikasjonsjefen er en forretningsmann fra New York, og er kjent som en beundrer av Trump. Han skal ha stått klar til å steppe inn i administrasjonen det siste halvåret, men Priebus har greid å holde ham ute inntil nå.

Priebus har på sin side lang fartstid i politikken, og ledet Det republikanske parti på nasjonalt nivå, før han ble Trumps stabssjef. Da Scaramucci fikk jobben for en drøy uke siden trakk tidligere talsmann (og Priebus-støttespiller) Sean Spicer seg i protest mot ansettelsen.

Stabssjefen har ansvar blant annet for presidentens program og avgjør hvem som skal innvilges møte med presidenten.