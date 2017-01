Trump bygger om militæret

President Donald Trump har undertegnet en presidentordre om en omfattende omstrukturering av det amerikanske forsvaret.

Trump, som fredag kom på sitt første besøk til forsvarsdepartementet Pentagon, lovte blant annet å investere i flere fly, marinefartøy og flere andre militære ressurser.

– Ingen skal kunne stille spørsmål ved vår militære styrke, men heller ikke ved vår plikt til å opprettholde fred. Vi ønsker fred, sa Trump.

Theresa May: Trump står 100 prosent bak NATO

Han spår at Kongressen, som godkjenner budsjettet, vil «bli veldig glade over å se» hans forslag for militærets utgifter. Ordren ble signert etter seremonien hvor den pensjonerte generalen James Mattis ble tatt i ed som forsvarsminister.

– Mattis har viet livet sitt til å tjene dette landet. Han er en mann av ære, en hengiven mann og en svært handlekraftig mann. Han liker handling, sa Trump.

VGs Frithjof Jacobsen kommenterer: Trump presserforsvarsbudsjettene i været

Tidligere på dagen ga Mattis ordre om en gjennomgang av kostnadene til to viktige forsvarsprogrammer: F-35-kampflyene, som blant annet Norge har bestilt, og det nye presidentflyet Air Force One. Trump har sagt at begge programmene koster for mye.

Presidenten undertegnet også en presidentordre om nye og harde tiltak for å hindre flyktninger og migranter i å ta seg til USA og som skal «holde radikale, islamistiske terrorister» utenfor USA.

Trump-utkast: Slik vil han stanse muslimsk innvandring