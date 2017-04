Trump-biograf: Derfor ville Trump bli president

President Barack Obamas elleville harselas med Donald Trump under en middag for journalister i Washington i 2011 gjorde at eiendomskongen bestemte seg for å stille som presidentkandidat.

Det mener journalist Michael D’Antonio, forfatteren av boken «Sannheten om Trump».

Episoden han refererer til er etter hvert velkjent: Under den årlige middagen for de politiske journalistene i Washington holdt Obama en tale der han viet mye tid til å latterliggjøre Trump, som satt i salen. Mens TV-kameraene zoomet ham inn, og publikum vred seg av latter, gjorde Trump sitt ytterste for å virke uberørt. Etterpå sa han seg fornøyd med oppmerksomheten fra presidenten.

– Det var et avgjørende øyeblikk. Der og da tror jeg han bestemte seg for å ta den ultimate hevn ved å stille som kandidat, sier D’Antonio til VG.

Han er nå i Norge for å promotere boken i forbindelse med Trump denne uken markerer sine første 100 dager som president. I arbeidet med boken har forfatteren intervjuet både Trump og hans nærmeste familie.

– Tvers igjennom narsissistisk

Den prisbelønte forfatteren og journalisten mener episoden under korrespondentmiddagen sier mye om Trumps personlighet.

– Trump er svært tynnhudet. Han tåler ikke en spøk. I tillegg er han tvers igjennom narsissistisk, sier han.

– Trump bryter tilsynelatende alle regler for politisk kommunikasjon, men det ser ut til å gå hjem hos tilhengerne?

– USA er et svært polarisert samfunn. Folk ser nå på sitt politiske parti slik de ser på favorittlaget sitt i fotball. Hvis laget vinner blir de glade og hvis laget taper er det kun fordi motstanderne har opptrådt usportslig. Hvis en spillerne gjør noe galt ser de bort fra det. Han er deres mann fordi de bærer de samme fargene.

– Trump er villig til å gjøre alt for å vinne. Det er det eneste som betyr noe. Han elsker å bevege seg på kanten, og kanskje gå over grensen. Han seg ikke påvirke av å bli tatt i løgn. Han er skamløs fordi han har lært at det virker.

Dyktig selger



D’Antonio mener Trump benyttet seg av disse egenskapene i valgkampen.

– Trump har i hele sin karriere først og fremst solgt seg selv, og han er en svært dyktig selger. Han vet hvordan han kan skaffe seg oppmerksomhet på en måte ingen vanlige politikere gjør. Han stilte mot et stort felt av republikanske kandidater, men i TV-debattene var alles øyne på ham.

Forfatteren advarer likevel mot å demonisere presidenten, og viser til en gruppe psykiatere som nylig hevdet Trump ikke er mentalt rustet til å være president.

– Folk har ikke lenger respekt for fagfolk eller eksperter. Slike utspill fra psykiatere vil bare gjøre hans tilhengere mer overbevist. I tillegg mener jeg det er en avsporing. Nå er han president og vi har forpliktelse til å hjelpe han.

Normal president



D’Antonio mener samtidig å se tegn på at Trump er i ferd med å vokse inn i presidentrollen. Han peker blant annet på hvordan Trump har endret retorikken i forhold til Kina.

– Nord-Korea-krisen har fått Trump til å innse at han er avhengige av å samarbeide med andre land. Han ble valgt på en nasjonalistisk, aggressiv retorikk, men realpolitikken vil gjøre han til en normal president.

– Hvordan vil det påvirke oppslutningen blant dem som nettopp ønsket en annerledes politiker i Det hvite hus?

– De fleste velgere gir blaffen i Nord-Korea. De vil ikke engang kreve at han holder løftet om å bygge en mur mot Mexico. Det eneste som betyr noe er den følelsen han ga av å forstå dem, at han var deres mann.