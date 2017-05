Trump besøker paven på sin første utenlandsreise

NEW YORK (VG) Donald Trump er klar for sine første utenlandsbesøk som president: Turen går til Israel, Saudi Arabia – og til pave Frans i Vatikanet.

Det melder Politico, som viser til opplysninger de har fått fra Det hvite hus.

Nøyaktige datoer for reisen er foreløpig ikke klart, men ifølge Politico skal reisen ende med NATO-møtet i Brussel 25. mai og G7-møtet på Sicilia dagen etter.

Da Italias statsminister Paolo Gentiloni gjestet Det hvite hus, fortalte Trump at han gjerne vil møte pave Frans.

– Pave Frans er alltid villig til å ønske velkommen statsoverhoder som spør, var erkebiskop Angelo Beccius svar etter Trumps uttalelse.

Lang tradisjon

Alle amerikanske presidenter siden Dwight D. Eisenhower i 1959 har besøkt Vatikanet for å hilse på Paven.

I forrige uke bekreftet israelske myndigheter at de har vært i kontakt med Det hvite hus i planleggingen av et besøk til Jerusalem.

En av Trumps kampsaker er å få flyttet USAs ambassade i landet fra Tel Aviv til nettopp Jerusalem. Nyheten om Israel-besøket kommer dagen etter at den palestinske presidenten Mahmoud Abbas gjestet Trump i Washington D.C.

Trump har sagt at han ønsker å være en megler eller tilrettelegger for en fredsavtale mellom Israel og Palestina, men understreket at en avtale ikke kan bli påtvunget dem av USA eller andre land – men en enighet de to landene må komme frem til selv.

Senere i dag skal Trump besøke sin tidligere hjemby New York for første gang etter at han ble tatt i ed som USAs president 20. januar. Der skal han møte Australias statsminister Malcolm Turnbull, før den amerikanske presidenten setter kursen mot sin golfklubb i New Jersey hvor han skal tilbringe helgen.

Det er varslet demonstrasjoner flere steder på Manhattan i forbindelse med Trumps besøk.

