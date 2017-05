Trump besøker Midtøsten: – Han er en helt!

Donald Trump skal på sin første utenlandstur som USAs president. I Midtøsten er folk forsiktig håpefulle.

USAs president Donald Trump ankom lørdag morgen Saudi-Arabia for å snakke med med statsledere fra Midtøsten. I løpet av turen skal han også besøke Israel og Palestina, før turen går til Italia og Belgia.

Ifølge Washington Post har Det hvite hus kommunisert at reisens formål er å bringe sammen verdens ledende religioner i et felles mål om å bekjempe terrorisme, holde Iran i tøylene og «samle verden mot intoleranse».

Trump skal blant annet besøke holocaustmuseet Yad Vashem og det israelske nasjonalmuseet i Vest-Jerusalem, Klagemuren i Øst-Jerusalem og Betlehem på den okkuperte Vestbredden, skriver NTB.

Trump har tidligere sagt at han ønsker å være en megler eller tilrettelegger for en fredsavtale mellom Israel og Palestina, men har også understreket at en avtale ikke kan bli påtvunget dem av USA eller andre land – men en enighet de to landene må komme frem til selv.

Ifølge israelske medier har USA booket 1.000 hotellrom, blant dem samtlige 233 rom på King David Hotel i Jerusalem.

I forbindelse med statsbesøket har Reuters intervjuet flere innbyggere i land rundt om i Midtøsten, som forteller om sine forventninger til og tanker om USAs president.

Bilder av de som intervjues kan du se øverst i artikkelen.

Les også: Trump besøker paven på sin første utenlandstur

VINKER FARVEL: President Donald Trump og førstedame Melania Trump vinker i det de er på vei om bord i Air Force One før avreise til Saudi-Arabia. Foto: Alex Brandon , AP

I Syria



Marla Awad, forretningskvinne fra Damaskus:

– Det som betyr noe for meg var en negativ beslutning, at han nekter syrere å immigrere til USA, på en veldig rasistisk måte. Å reise til USA for å studere og å jobbe var en drøm jeg hadde.

Den kvinnelige YPG-krigeren Sherine Haji (23):

– Beslutningen om å bevæpne YPG-militsen kom sent. Vi har opplved mange tunge kamper. Dersom denne støtten hadde kommet tidligere, kunne vi gjort større fremstøt, og måtte ikke ha ofret så mange liv.

– Nå er jeg skadet. Jeg har mistet begge beina, men heller enn å klage på smertene bekymrer jeg meg for mitt folk. Dette må stoppe, så ikke flere opplever denne smerten. Det må kunne bli et fritt og fredfullt liv i dette landet.

Trump i hjemmelig trøbbel: Sparket FBI-sjef skal vitne

I Irak

Ali Bassem (26), irakisk soldat ved frontlinjen i Mosul:

– Han er en helt! Han fikk Daesh (IS) ut av Irak. Han er samarbeidsvillig med det irakiske folket og vi og amerikanerne er én nasjon. Vi er brødre.

Sattar Mushin Ali, butikkeier i Bagdad:

– Jeg tror kjernepolitikken til Trump fokuserer på å eliminere terrorisme og å tørke ut terroristenes finansielle kilder i verden, og å stanse terror-støttende stater, spesielt naboland av Irak.

– Trumps innvirkning på fremtiden i Midtøsten vil også ha positive sider ved seg. For eksempel har Irak lidd mye på grunn av politikken til den forrige amerikanske administrasjonen, som ledet til kaos og opprettelsen av Daesh.

Trump om Russland-anklager: Den største heksejakten i amerikansk historie

Hidaya Muhyiddin (35), håndverker og selger:

– Trump bør ta raske beslutninger for kurderne, de er undertrykt og USA har rett til å bevæpne dem og støtte dem militært og økonomisk. USA må hjelpe kurdere ikke bare i Syria, men i alle kurdiske områder.

I Libanon

Charbel Fares, kunstner nær Sidon i Sør-Libanon:

– Trumps politikk vil lede oss enten til en verdenskrig med Midtøsten som midtpunkt eller mot et kompromiss mellom alle de konfliktfylte landene, basert på å dele opp nasjoner og flytte grensene etter Sykes-Picot-avtalen, sier Fares, og viser til avtalen mellom Storbritannia, Frankrike og Russland i 1916.

George Gharib, butikkeier i Beirut:

– Jeg forventer ingen forandring i amerikansk politikk overfor regionen, spesielt ikke siden president Trump er fast bestemt på å flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem, og det ikke er noen intensjon om å legge press på Israel. Han kommer til å bli som alle tidligere presidenter, som har vært partiske og bare retter seg etter israelske interesser.

Les mer: Derfor måtte FBI-sjefen gå

I Bahrain

Mohammed Ateeq, bankmann og blogger:

– President Trump har lovet å endre USAs innstilling til Midtøsten, først og fremst ved å forkaste atomavtalen med Iran, og å involvere seg i å utrydde IS. Og dessuten å forhandle frem fred mellom Israel og palestinerne. Alle disse løftene er retorikk som de fleste tidligere presidentene og presidentkandidatene har brukt, men det er mye enklere sagt enn gjort.

I Libya

Sameh al-Abani (38), urmaker:

– Da Trump tok over som president i USA ga han ordre om å hindre mennesker fra arabiske og muslimske land å reise dit, noe som skapte uro i regionen. Hans politikk overfor Syria er uklar. Å bevæpne kurderne er ikke riktig, etter mitt syn. Det kommer også til å motivere Tyrkia til å angripe kurdere.

Salem al-Warfali (31), barista:

– Trumps politikk tar sikte på å øke avstanden mellom muslimer og kristne. Dette vil få svært negative konsekvenser, og fiendtlighetene vil fortsette.

I Palestina

En anonym kvinnelig kriger for Den demokratiske fronten for frigjøring av Palestina (DFLP):

– Trump er en krigens mann, han jobber med å spre krig, kaos og drap blant folk. I likhet med andre presidenter som kom før ham, kan jeg ikke se at han kommer til å bringe fred eller noe godt til det palestinske folk. Jeg ser at det er en ny krig som kommer, sier hun.