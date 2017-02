Trump ansetter 10 000 for å deportere immigranter

Tirsdag la Det hvite hus fram planene for å deportere ulovlige immigranter og for å styrke grensene.

Kort tid etter at Donald Trump ble president signerte han en ordre for å styrke sikkerheten langs den sørlige grensen, og for få fortgang i deportasjonene av immigranter uten lovlig opphold.

Det amerikanske Sikkerhetsdepartementet publiserte tirsdag dokumenter som forklarer nøyaktig hvordan de vil håndheve denne presidentordren. Disse skal innebære mer ressurser og en langt strengere politikk.

Som ett av de viktigste tiltakene har departementet begynt å rekruttere 10 000 nye agenter.

– Tiltakene vil gjøre dem i stand til å håndheve loven, sa Trumps pressetalsmann Sean Spicer tirsdag.

Hittil har det vært prioritert å deportere immigranter som har begått alvorlige forbrytelser, men nå utvides disse kriteriene.

Spicer avviser at presidentens intensjon er å massedeportere immigranter uten lovlig opphold. Målet skal være å få fortgang i utkastelsen av rundt en million mennesker som har hatt kontakt med rettsvesenet på et eller annet vis – uten at myndighetene har kastet dem ut.

– Vår prioritet nummer én er at alle som er en trussel mot dette landet blir tatt hånd om umiddelbart. Dette er ikke en liten gruppe mennesker, sier Spicer.

SKARPT OPPDRAG: Tungt bevæpnede immigrasjons-agenter pågriper en mistenkt i et målrettet raid i Los Angeles tidligere i februar. Bildet er tatt av myndighetene selv. Foto: ICE / Handout

10 000 skal deportere ulovlige immigranter



Det er cirka 11 millioner mennesker som oppholder seg ulovlig i USA. Under Obama var det ressurssituasjonen som begrenset hvem som ble arrestert og kastet ut. Likevel ble 2,4 millioner mennesker deportert mellom 2009 og 2014 – flere enn noen annen administrasjon i USAs historie. Trump har tidligere lovet å kaste ut samtlige.

– Enhver som oppholder seg ulovlig i USA risikerer å bli deportert, lovte Donald Trump i en tale om innvandringspolitikk i august i fjor.

I tillegg til de 10 000 immigrasjons-agentene skal det ansettes ytterligere 5000 som skal styrke grensen mot Mexico i tillegg til muren Trump har lovet å bygge.

Presidentordre lik de som har satt i gang denne utvidelsen kan ikke i seg selv bevilge midler, og Spicer innrømmet i tirsdagens pressekonferanse at det ikke var klart hvor pengene til de nye stillingene skulle komme fra.

– Vi ser nå på hvordan vi kan flytte midler og spare inn noen steder, og på hvordan vi kan jobbe med Kongressen, sier han i pressekonferansen.

Kan bruke lokalt politi



I et tidlig utkast til disse planene ble det foreslått å gi 100 000 medlemmer av den amerikanske nasjonalgarden utvidet politimyndighet for å hjelpe til med å deportere.

Dette forslaget ble ikke tatt med i de ferdige planene, men det føderale immigrasjonspolitiet har fått myndighet til å bruke lokale politienheter til å hjelpe seg.