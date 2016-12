Trump anklager Kina for dronetyveri

– Kina har stjålet USAs undervannsdrone, fastslår påtroppende president Donald Trump på Twitter.

Samtidig jobber de to landenes forsvar for en friksjonsfri overlevering.

Trump blir av mange sett på som en løs utenrikspolitisk kanon. Tidligere denne måneden hadde han politiske samtaler med Taiwans president. USA har ikke hatt diplomatiske forbindelser med Taiwan siden 1979.

Det fikk Kina til å rase mot Trump. Enda verre ble det da han i et TV-intervju sa at han ikke nødvendigvis ville være bundet av «ett Kina»-politikken, som innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.

Nå legger Trump opp til å tirre på seg Kina på nytt. Lørdag skrev han på Twitter at:

«Kina stjeler den amerikanske marinens forskningsdrone i internasjonalt farvann – rykker den opp av havet og tar den med seg til Kina».

Beslaglagt og fraktet til Kina



Samtidig jobber kinesiske og amerikanske myndigheter på spreng for å til en friksjonsfri overlevering av dronen. Den ble torsdag beslaglagt av den kinesiske marinen i Sørkinahavet og fraktet til Kina, ifølge Reuters.

Drone-saken har ført til nye gnisninger mellom de to stormaktene og E24 omtalte fredag hvordan saken førte til at oppgangen på Wall Street brått ble avbrutt.

I en uttalelse sier kinesiske myndigheter at de samarbeider med sine amerikanske motparter for å få til en «hensiktsmessig håndtering» av saken. USA skal allerede ha krevd å få tilbake dronen, og kommunikasjonen med Kina skal være god.

Det er forventet at saken vil bli løst uten konflikter, ifølge den kinesiske og statlig kontrollerte avisen Global Times.

Lørdag ettermiddag skriver Newsweek at Kinas forsvarsdepartement har sagt de vil levere tilbake den amerikanske dronen, og at de er i samtaler med USA om dette. De mener at Donald Trumps anklager mot Kina er «uanstendige», og ikke bidrar til å løse saken.

Pentagon: – Vi vil ha dronen tilbake



Den første tweeten fra Donald Trump om Kinas dronenapping inneholdt skrivefeil som ble rettet først 87 minutter senere. Det har fått flere til å fundere hvorvidt uttalelsene fra den kommende presidenten var forhåndsgodkjent eller ei.

Pentagon bekreftet fredag tapet av dronen, men hevder den ikke inneholder militær teknologi.

Likevel mener Pentagon at Kina har tatt amerikansk militært utstyr.

– Den er vår, den er tydelig merket som vår og vi vil ha den tilbake. Vi vil heller ikke at det skal skje igjen, sier talsmann for Pentagon, Jeff Davis, til Reuters.

Beslagleggingen av dronen skjedde samtidig som kinesiske statlige medier drev med sabelrasling etter at Donald Trump sådde tvil om USA vil fortsette med «ett Kina»-politikken.

