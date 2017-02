NEW YORK (VG) Presset mot Donald Trump øker etter alvorlige Russland-anklager. Nå går presidenten til frontalangrep på amerikansk etterretningstjeneste.

VGs USA-KONTOR Ta kontakt og følg meg på:

E-post: marianne.vikas@vg.no

Facebook: @marianneusa

Twitter: @MarianneVikaas

Instagram: @vg_i_new_york

USA hadde så vidt rukket å våkne til en ny dag da president Donald Trump begynte å kommentere nattens avsløringer på sin Twitter-konto.

I den første meldingen kalte han den russiske forbindelsen for «non-sense», eller tull på norsk, og hevdet at det hele er en dekkhistorie for å skjule «de mange feilene som ble gjort i Hillary Clintons tapende kampanje».

Tidslinje: Få innsikt i Russland-kontroversene

Elleve minutter senere tvitret han på nytt og skrev følgende:

«Informasjon er ulovlig gitt til feilende @nytimes & @washingtonpost fra etterretningsmiljøet (NSA og FBI?). Akkurat som Russland».

New York Times: Trump-kampanjen hadde kontakt med russisk etterretning

– Omfattende telefonavslytting

Bakgrunnen for at Trump nå raser er at New York Times, og senere CNN i natt avslørte at Trumps valgkampanje skal ha hatt jevnlig kontakt med russisk etterretning gjennom valgkampen.

Kontakten skal ha blitt avslørt gjennom telefonlogger og omfattende telefonavlytting.

Natt til tirsdag måtte Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, gå av etter sine omstridte samtaler med den russiske ambassadøren.

USA-kjenner: Avsløringene kan bli skadelig for Trump