Trump angriper eget justisdepartement

Donald Trump kaller justisdepartementets innreiseforbud for et «utvannet» og «politisk korrekt» versjon av det han foreslo.

I etterkant av terrorangrepet i London har USAs president Donald Trump tatt til Twitter både for å uttrykke sin støtte – og for å harselere.

En av de første meldingene handlet om at man nå må være smarte, årvåkne og tøffe – og at det trengs et innreiseforbud for å gi et ekstra nivå av sikkerhet.

Mandag ettermiddag fortsetter den amerikanske presidenten i samme spor, og slår nok en gang fast at USA trenger et innreiseforbud.



– Folk, advokatene og domstolene kan kalle det hva de vil, men jeg kaller det hva vi trenger og hva det er, et innreiseforbud, skriver han.

Med «TRAVEL BAN» i store bokstaver, så ingen skal være i tvil.

Les også : USA med hemmelig liste over usikre land

Ut mot eget departement



I fire Twitter-meldinger går han ut mot sitt eget justisdepartement.

– Justisdepartementet skulle holdt seg til det originale innreiseforbudet, ikke den utvannede og politisk korrekte versjonen de sendte til Høyesterett, skriver presidenten på Twitter.

Mars 2017: Trump signerte nytt innreiseforbud

I tiraden skriver han også at «domstolene er treige og politiske». Videre ber han justisdepartementet om en fremskyndet høring av det «utvannede» forbudet før det skal opp i Høyesterett – og fremme en tøffere versjon enn det som er lagt frem.

Stor oversikt: Dette lovet Trump - og dette har han innfridd

Ber høyesterett avgjøre saken



Trump-administrasjonen har forsøkt å innføre et innreiseforbud fra visse land, og i den reviderte utgaven som nå foreligger skal reisende fra hovedsakelig seks muslimske land nektes innreise til USA.

Under valgkampen lovte Trump å innføre et innreiseforbud for muslimer, et såkalt «muslimforbud», men har i ettertid benektet at innreiseforbudet er rettet mot tilhengere av denne religionen spesifikt.

Giuliani: Trump ville ha «muslimforbud»

Flere amerikanske domstoler har imidlertid opphevet forbudet, og forrige uke ble det klart at presidenten ber høyesterett om å avgjøre saken.

Mens Trump-administrasjonen argumenterer for at innreiseforbudet er et svært viktig redskap for å opprettholde den nasjonale sikkerheten, mener kritikerne at innreiseforbudet fortsatt bryter med den amerikanske Grunnloven.

I slutten av januar avsatte USAs fungerende justisminister Sally Ytes (56) etter at hun sa departementet ikke ville forsvare presidentordren om innreisenekt for flyktninger.