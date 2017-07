Trump angrer på valget av justisminister

NEW YORK (VG) President Donald Trump langer ut mot sin egen justisminister og advarer spesialetterforsker Robert Mueller mot å gå for langt i granskingen av Trump-familiens økonomi.

Russland-granskingen Amerikansk etterretning har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. Donalds Trumps valgkampteam er under etterforskning for hva de visste om dette. Vladimir Putin har hevdet at det var datahackere uten tilknytning til russiske myndigheter som sto bak forsøkene på å påvirke valget. Donald Trump har nektet å si kategorisk at Russland påvirket valget han vant; han er sagt flere ganger at det også kan være andre nasjoner som sto bak dette. Washington Post har avslørt at president Trump personlig er under etterforskning for muligens å ha motarbeidet rettsvesenet. Den etterforskningen ble startet da den avskjedigede FBI-direktøren James Comeys fortalte at Trump eksplisitt ba ham droppe deler av Russland-etterforskningen. Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland. Flere andre tidligere Trump-medarbeidere er i søkelyset i saken, deriblant svigersønnen/rådgiveren Jared Kushner.

Robert Mueller III er spesialetterforskeren som gransker saken.

I et oppsiktsvekkende intervju med New York Times gir Trump klart uttrykk for at han angrer på utnevnelsen av Jeff Sessions som justisminister. Han betegner justisministerens avgjørelse om å erklære seg inhabil i forbindelse med Russland-etterforskningen som «svært urettferdig overfor presidenten».

– Sessions burde aldri ha erklært seg selv inhabil, og hvis han først skulle det, burde han sagt ifra til meg før han tok jobben, så kunne jeg valgt noen andre, sier Trump.

Frosset ut



Overfor nære medarbeidere skal Trump ha gitt uttrykk for at Sessions erklæring var et avgjørende øyeblikk i hans presidentkarriere, skriver Politico. Presidenten skal også være svært misfornøyd med hvordan justisministeren fremstår i offentligheten. Den tidligere fortrolige støttespilleren er ikke lenger en del av presidentens innerste krets.

Jeff Sessions var den første senatoren som gikk offentlig ut med støtte til Trumps presidentkampanje, og ble belønnet med en av nøkkelposisjonene i presidentens administrasjon. Nå legger Trump åpent skylden på sin tidligere nære støttespiller for uføret han befinner seg i.

Intervjuet satte fart i spekulasjonene om at Sessions kan komme til å trekke seg, men torsdag avviste justisministeren at han har slike planer.

– For meg er det en ære å tjene dette departementet. Jeg elsker denne jobben, og jeg planlegger å fortsette å gjøre den så lenge det er passende, sa Sessions på en pressekonferanse.

Trekker seg ikke



Han svarte ikke direkte på hvordan det er å jobbe under en president som ikke har tillit til ham, men sa at departementet hans hver eneste dag jobber hardt for å sikre nasjonens interesser.

Samtidig mener enkelte at intervjuet i New York Times er et signal om at Trump nå bereder grunnen for å bytte ut justisministeren, i et forsøk på å stanse Russland-etterforskningen.

– Ved å presse Sessions til å trekke seg, kan presidenten få inn en lojal støttespiller som kan sparke ut spesialetterforsker Robert Mueller og få slutt på denne etterforskningen, sier Walter Dellinger, tidligere høytstående tjenestemann i Justisdepartementet til Politico.

Andre tviler på om Trumps angrep på Sessions vil få noen konsekvenser for etterforskningen siden justisministeren allerede har trukket seg fra saken.

Advarer etterforsker



Trump anklager samtidig spesialetterforsker Robert Mueller, som leder etterforskningen av Russlands forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget, for å lede et kontor preget av interne motsetninger.

Trump ønsker ikke å spekulere i hva som skal til før han beordrer Justisdepartementet til å sparke spesialetterforskeren, men advarer etterforskerne mot å bevege seg utenfor sitt opprinnelige mandat.

På spørsmål om Mueller krysser en «rød linje» dersom han utvider etterforskningen ved å se på Trump-familiens økonomi utover kontakten med Russland, er presidenten tydelig:

– Ja, det mener jeg. Det vil være et overgrep. Dette handler om Russland.

Til tross for rapporter om at Mueller gransker om presidenten forsøkte å hindre etterforskningen ved å sparke FBI-direktør James Comey, sier Trump at han ikke er under etterforskning.

– Så vidt jeg vet, er jeg ikke det. Hvorfor skulle jeg være det? Jeg har ikke gjort noe galt, sier han.

Må svare i høring



Russland-etterforskingen tok en ny, dramatisk vending i forrige uke da det ble kjent at Donald Trumps sønn og svigersønn i juni i fjor møtte en gruppe russere som skal ha hevdet at de satt på informasjon som kunne skade Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton i valgkampen. En lengre epostutveksling mellom Donald Trump jr. og mellommannen som fikk i stand møtet viser at den angivelige informasjonen om Clinton stammet fra russiske myndigheter.

Også tidligere kampanjesjef Paul Manafort deltok på møtet. Onsdag ble det klart at de tre må møte til høring i Senatet for å svare på spørsmål om møtet.

Overfor New York Times, fastholder Donald Trump at han ikke kjente til møtet sønnen og svigersønnen hadde med russerne.